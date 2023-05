Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyonların acısını çok çektik, çift başlılığa izin veremeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki halk buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları:

Biz esenleri çok seviyoruz. Bu muhteşem kalabalığın toplandığı meydan sevilmez mi? Alanda resmi rakam 90 bin, yollarda 50 bin, 140 bin. Bu pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak demek. Pazar günü Esenler bir başka ses verecek. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Esenler'i selamlıyorum. Bizlere sizin şu sevginizi bahşeden Rabbime hamd ediyorum. Siz bizi hiçbir zaman yanıltmadınız. Aşkla şevkle Esenler her zaman sandıkta patladı. Bugün bu meydanda gönülden gönüle giden o gizli yol var.

"YÜZDE 90'LA 14 MAYIS'TA DÜNYAYA DEMOKRASİ ÖRNEĞİ VERDİK"

Bu meydanda dosta güven ülkelerimizin hasımlarına korku salan dirayetli bir duruş var. Şu coşkuyu görüp de duygulanmamak mümkün mü? Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 7 Mayıs Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçen bir miting yapmıştık. 1 milyon 700 bin kardeşimiz toplanmıştı. Tabii bu birilerine korku vermiştik. Yüzde 90'la 14 Mayıs'ta dünyaya demokrasi örneği verdik. Dünyada böyle bir şey bulamazsınız. Dünyada yüzde 30-40. Esenler milletvekilliği seçiminde İstanbul'da birinci oldu. Cumhurbaşkanlığında da Avrupa Yakası'nın birincisi oldu.

"İNSANIMIZ İSTİKRAR SÜRSÜN TÜRKİYE BÜYÜSÜN DİYOR"

Yüzde 62'yi aşan oy oranıyla şahsıma teveccüh gösteren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İlk turda rakiplerimize hatrı sayılır fark ettik. Sonuçların açıklamasıyla birlikte parlamento seçimleri defteri kapandı. Milletimiz 322 milletvekilini Cumhur İttifakı'na vererek hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Millet İttifakı ne yapıyor? Ne yapacaksınız, siz parlamentonun dışında kaldınız. Parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey yok. Sen nasıl kanun çıkaracaksın? Esenler sana yol vermedi bay bay Kemal. İnsanımız istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor.

Önümüzde 2. tur var. Sandıklara giderek yarım kalan işimizi çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin daha iyi iş birliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Bu acıları artık çekemeyiz. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Ecevit'in önüne Anayasa kitapçığını fırlatanların nobran tavrı milletimizin milyarlarcasına mal oldu. Şimdi bay bay Kemal o kitapçığı fırlatanlarla yürüyor.

"SİYASET KURUMU HİZMET VE ESER YERİNE KRİZ ÜRETTİ"

Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti. Ne zaman Yasama, Yürütme ve Yargı uyum içerisinde çalıştı ülkemiz de o zaman güç kazandı. Batı bunu hazmedemedi. Hazmedemeyince bütün dergilerinde Erdoğan'ı yıkmalıyız dediler. Siz oldukça yıkamazlar. Dersi en güzel şekilde bunlara vereceğinizi inanıyorum. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terörle mücadele en güçlü mücadele bu dönemde verildi. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları bu dönemde giderildi.

Bizden önce yapılamamasının sebebi güçlü yönetimin olmayışıdır. Bu iklimin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Bunun için pazara kadar kapı kapı dolaşacağız. İstanbul demek Türkiye demektir. Burada ülkemizin tüm illerinden insanlar bulunuyor. Esenler de en kozmopolit ilçelerimizden. Burada Alevisiyle Sunnisiyle Türküyle Kürdüyle bir arada yaşıyor. Eseneler'de ayrılık gayrılık yok. Burada huzur var, hizmet var, kardeşlik ve birlik var. Kentsel dönümşümde önemli mesafeler aldık. Son 10 yılda 60 bin konutu yeniledik. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini burada gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz Hizmet Bahçesi hizmete girdi. Türkiye'nin en büyüklerinden olacak ikinci millet bahçesinin çalışmaları devam ediyor.

"TOPLAM OYLARI YÜZDE 1'İ ZOR BULAN 3-4 TANE PARTİYE 40 VEKİLLİK VERDİLER"

Deprem bölgesinde de Esenler'in önemli çalışmaları olduğunu biliyorum. Birileri istediği sonuç çıkmadı diye depremzedeleri kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz. 175 bin deprem konutunun inşa sürecini başlattık. Ekim-Kasım'dan itibaren konutlarımızın teslimatına başlıyoruz. CHP zihniyetini insafına bu kardeşlerimizi terk etmeyeceğiz. İktidara gelmek için her türlü rezilliği sahnelediler. Bölücü örgütün uzantısından tutun da FETÖ'cülere kadar kapalı kapılar ardında pazarlık yaptılar. Toplam oyları yüzde 1'i zor bulan 3-4 tane partiye 40 vekillik verdiler. Pazartesi günü ortalık savaş alanına dönecek. Niye? Senin bu kadar vekilin varken nasıl oldu da partilere verdin. Bunun hesabını soracaklar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bunlar hapisteki canileri salmaktan FETÖ'cüleri kamuya doldurmaya kadar her türlü sözü verdiler. Selo'yu bırakmak istiyorsan oyu bana vereceksin diyor. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bir terörist. Ben Kürt kardeşlerim pazar günü gereken dersi verecek. Her şeyi yaptılar ama bir kez olsun yerli ve milli tavır takınmadılar.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN YAPTIĞI AÇIK ALENİ DESTEK AÇIKLAMALARI VAR"

PKK'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek veriliyor. Benim milletim bu teröristlerle olanlara izin vermez. Bölücü örgütün yaptığı açık aleni destek açıklamaları var. Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor, bu teröristlerden alıyor. Pazar günü Kandil'den talimatı alan bay bay Kemal'i emekli ediyoruz. Benim milletim aklıyla irfanıyla alay edilemeyeceğini tekrar hatırlatacağız. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na oy vermiş vatandaşlarıma da sesleniyorum. Partinize olan görevinizi yerinize getirdiniz. Şimdi de ülkenize olan vazifenizi ifa edeceksiniz. Ülke yönetmek herkesin harcı değildir. Bunun için çelik gibi irade, dik duruş gerekir. Bu vatanı her şeyden ve herkesten çok sevmek gerekir.

Bunların bayrağımız gibi bayrakları var mı? Yok. Bunlar bayrağımızı toplantılarında bile kullanmıyor. Bu HDP böyle. Bay bay Kemal bunlarla yürüyor. Onun için Pazar günü çok önemli. Kandil ve Pensilvanya'dan gelen desteğin sizi de rahatsız ettiğini biliyorum. İstemediğiniz adayın sürekli 'tıpış tıpış' denilerek dayatılmasını da kabul etmediğinizi biliyorum. Gelin 28 Mayıs'ta bu dayatmalara son verelim. Gelin, birilerinin sizin iradenizi çantada keklik görmesine itiraz edelim. Gelin, terör örgütlerinin siyasetimize müdahale etmesine müsaade etmeyelim. Görüşlerimiz farklı olsa da ülkemizin bekası konusunda aynı fikirleri paylaşıyoruz. Bizim dayanağımız ne şu güçtür ne bu örgüttür biz sırtımızı hakka ve halkımıza yaslıyoruz. Sizden aldığımız cesaret ve ilhamla hareket ediyoruz. Son 21 yılda yaptıklarımız ortada. Terörü ancak biz bitiririz, bay bay Kemal anca terörü artırır. Onun öyle bir derdi yok.

"HER ŞEYİ BİTİRDİN PAZARCIYLA KAVGAYA MI GELDİ SIRA?"

Ülkemizi her alanda çok daha ileri taşıyacağız. Sadece Seçim döneminde yaptıklarımız bile bizim ile rakibimiz arasındaki vizyon farkını ortaya koymalı yeterlidir. Bay bay Kemal'in referansı nedir? İstanbul onun partisi değil mi? Yaptığı bir şey var mı? Yağmur olduğu zaman ortalığı sel alıyor götürüyor. Nerede Başkan? Bodrum'da, İsviçre'de kayakta. Dün de pazarcıyla kavga ediyor. Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Ondan sonra tutup zabıtayla karakola götürüyor. Ne oldu? Onlar da bıraktı. Böyle idarecilik, belediye başkanlığı olmaz. Bıraktı belediyeyi Van'da siyaset yapıyor. Orada PKK'nın işaretini yapıyor. Hanım bir taraftan o bir taraftan. Bunlar teröristlerle el ele kol kola. Ekrem'e de bay bay Kemal'e de hem pazar hem de 2024'te gereken dersi vermemiz lazım.

Onlar kavga ederken biz Togg'u yaptık, TCG Anadolu'yu yaptık. Altay tankımızı test için ordumuza teslim ettik. Hürjet ve Kaan'ı tanıttık. Memur ve kamu işçilerimizin ücretinde artışa gittik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin TL'ye çıkardık. İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını yaptık. Ankara-Sivas YHT'yi açtık. 1 ay ücretsiz. Sivas'tan İstanbul'a 6 saatte geliyor. Başakşehir Çam Sakura Hastanesi Kayaşehir metro hattımızı açtık. Bay bay Kemal böyle bir şey yapamaz. O Okmeydanı SSK hastanesini batıran adamdır. Sen hastaneyi yönetemedin bu ülkeyi nasıl yöneteceksin? Sana kalan yanar. Yarısı bizden kampanyasıyla ülkemizin en büyük kentsel dönüşümü hayata geçirdik. Cudi Gabar'da petrol keşfettik. Karadeniz gazını getirdik. Yıl boyu 25 metreküpünü ücretsiz yaptık. 45 bin öğretmenimizin atamasını yaptık. 4 bin 134 engelli öğretmenimizi göreve başlattık. Bunun gibi nice eseri müjdeyi milletimizle paylaştık.