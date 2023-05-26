Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları rutinleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gayet iyiyiz. Esenler'de muhteşem miting oldu. gerek alana gelirken gerek çıkıştı. O coşku insanın bütün yorgunluğunu alıyor. Onun öncesinde hanımlarla çok güzel program yaptık. Bu Seçim öncesine kadar hanımlarla bu kadar geniş çaplı toplantı yapmamıştık. Bugünkü toplantıda 3 bini aşkın hanım vardı.

Meydanlar olsun, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantı olsun rehavet olmadığını gösteriyor. Tabanın çok kararlı olduğunu görüyorum 2. tur için. Esenler'de 150 bin kişi 'biz hazırız'ı gösteriyor. Yarın da açık hava toplantısını Beykoz'da yapacağız. Beykoz'da da aynı coşkunun olacağına inanıyorum. Bir tarafta 21 yıldır tanıdıkları başkan var. Öbür tarafta Kılıçdaroğlu'nun referansı yok.

"KILIÇDAROĞLU'NUN LİNÇ KAMPANYALARI RUTİNLEŞTİ"

(Muhalefetteki ya benimsin ya değilsin anlayışı) Kendinden olmayana tahammülü göstermeyen Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları rutinleşti. Bu bunların demokrasiden ne aldığını da gösteriyor. İlk başvurdukları yöntem linç kampanyası. Bunu 14 Mayıs'tan sonra depremzedelere de yaptılar. Depremzedelerimize insani olmayan saldırılar yapıldı. Kendilerine oy vermedi diye vatandaşlarımıza hakaret kalmadı. İyiliğin karşılığını bekleyen tefecidir. Elle kalp yapmakla kalp kazanılmıyorsa, kendine demokrat dede demekle de demokrat olunmuyor. Kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan bir zihniyete sahipler. Allah bu zihniyete fırsat vermesin. Sayın İnce'yi adaylıktan çekildikten sonra aradım. Adaylıktan çekilmesine de üzüldüğümü ifade etmiştim. Bu sırada hastalanan validesi için geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İnce'nin rahatsızlığını duyunca kendisini aradım ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bize düşen varsa elimizden geleni yapalım dedik. Ben de hastaneden çıktım istiharetteyim dedi.

"KILIÇDAROĞLU İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKACAK BEN DE MERAKLA BEKLİYORUM"

Bunların Kılıçdaroğlu'nun ilkesiz siyaset yaptığının göstergesidir. Siyaseti hizmet yarışına değil at pazarlığına çevirdiler. Oy oranına bakmadan CHP'den bir bakanlık ya da bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı kopardı. Toplam oyu 1'i bulmayan partiler 40 vekil kopardı. Sormazlar mı adama 'Ey CHP şimdi sana ne kalıyor?'. Hesap uzmanıyım diyorsun. 40'ını ufak partilere verdikten sonra sana ne kalıyor? Bizim böyle bir anlayışımız yok. Milleti kandırmakla siyaset olmaz. Bunlara gereken cevabı milletim verecek. Kılıçdaroğlu birbirine benzemez bu kadar şürekayla işin içinden nasıl çıkacak ben de merakla bekliyorum.

PKK uzantısı YSP'nin bir vekili Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir mutabakat yaptığını açıkladı. O mutabakatlarda neler olduğunu HDP'lilerin açıklamalarından anlıyoruz. Terörist başını ve Selo'yu çıkarma. Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Kılıçdaroğlu Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz diyor. Böyle hak hukuk olur mu? Sen hak hukuk adalet diyordun. İstanbul'a böyle yürümüştün. Nerede kaldı hak hukuk. Kılıçdaroğlu'na bunlarla ne mutabakatına vardın diye sorarlar.

"İKİ HAFTA ÖNCESİNE KADAR HELALLEŞME DİYORDU ŞİMDİ NEFRET KUSUYOR"

Milletim bu yapay milliyetçilikle ilgili kararını verdi. Bunların söylediklerine inanılmıyor. Bunlar yalanı kabak çekirdeği gibi yiyorlar. Çok rahat yalan söylüyorlar. Bay bay Kemal yalanın piri. İki hafta öncesine kadar helalleşme diyordu şimdi nefret kusuyor. Düne kadar sosyal demokratız diyorlardı, bugün nazileri mumla aratacak dil kullanıyorlar. Bu kadar ileri gittiler. Bölücü örgütün uzantılarıyla olan ilişkilerini rahatlıkla devam ettiriyorlar. Ne şiş yansın ne kebap yansındır bunun adı. Kandil'den gelen destek videolarına karşı bir kere bile 'Bizim size ihtiyacımız yok' demediler. Şimdi çıkmış milletin gözünü boyamaya çalışıyorlar. Yanındakiler de teröristlerle anılmaktan imtina etmiyorlar. CHP'nin İstanbul İl Başkanı'nın terörist seviciliğini görüşmüşsünüzdür. PKK'nın kurucularından birinin öldürülmüş olmasına 'yanlış' diyor. Kılıçdaroğlu CHP yöneticilerini de terörist sevici doldurdu. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarım bunları çok iyi görüp kararını vermeli.

"PKK İLE KÜRT KARDEŞLERİMİZİ AYRI TUTUYORUZ"

PKK ile Kürt kardeşlerimizi ayrı tutuyoruz. Onlar bir tarafa Kürt kardeşlerim bir tarafa. CHP zihniyetinin Kürt kardeşlerimize yaşattığı zulümlere biz son verdik. Onların dillerinden kimliklerinden dolayı yaşadığı sorunları çözüme kavuşturan biz olduk. Bundan sonra da Kürt kardeşlerimizle devam edeceğiz. Çatısı altında bulunduğumuz bu salon Çözüm Süreci'nde çok şeylere tanık oldu. Biz neler yaptık, neleri çözmeye çalıştık...

Bu söylenen kişilere başbakanlıksa başbakanlık verdik. Bakanlıksa bakanlık... Ama insanoğlu doymuyor. Başbakanlık görevini verdiğimiz zat ayrılığında bir veda konuşması yapmıştı. Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz demişti. Diğeri bana istifasını getirirken yanımdaki arkadaşların kifayetsiz olduğundan bahsetmişti. Senin yanındakiler ne kadar kifayetli diye sorduğumda bana cevap verememişti. Ben onların gramajını biliyordum.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kapmak için ihtiyacı var. Hepsini toplasan 1 yapmıyor. Kılıçdaroğlu'nun derdi ne yapıp ne edip Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kapmak. Birinci turdaki durumu gördük. İYİ Parti, öbür tarafta HDP. Ağırlıklı olan bu iki parti. Diğerleri 1 puanı bile toplayamıyor. Kılıçdaroğlu o kadar hesap uzmanı ki bunlara 40 vekillik verdi. Karşımızda olan koalisyon tek başına değil. Bir de bunların dışarıda hamileri var.

"ONLAR BÖLÜNMÜŞ TÜRKİYE İSTİYORLAR"

Biz bağımsız güçlü Türkiye'yi kurmaya çalışırken onlar bölünmüş Türkiye istiyorlar. Biz pazar günü seçimi aldığımızda onların hesapları tutmayacak. Bunlar paramparça olacaklar, duman olacaklar. Bunların bir kısmı veya tamamı emekliye ayrılacak. Bunların uluslararası platformdaki ağırlığı ne? Kilosu ne? Buna baktığımızda bunu göremezsin. Zatımı dünyadaki liderler yoğun bir şekilde arıyorlar 'ben önce geleyim, törene geleyim' diye. Onlar da tüm kamuoyu araştırmalarını takip ediyorlar. Biz de pazar gününü görelim, sizi ararız diyoruz. Bu konuda bazı şeyleri hemen konuşursak yanlış olur. Partiden ayrılıp bize katılmak isteyenlere kapımızı kapatmadık. Ama sabıkası olanları ayrı. Bu tabanımızı da üzer. Sabırlı olmakta fayda var. Onların bir çoğuna da ihtiyacımız yok.

"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"

Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız. Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilmekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.

"BUNLAR TOPLUMA SÜREKLİ KARAMSARLIK POMPALIYORLAR"

Bunlardan hiç doğru söz duydunuz mu? Ben duymadım. Benim belediye başkanlığımda da aynı şeyi söylediler. Bu konserler tüm belediyelerde her zaman yapılmıştır. Bunlar topluma sürekli karamsarlık pompalıyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi? Bu sahtekarlık. Böyle bir şey bizim bankalarımızda hiçbir zaman cereyan etmedi. Bunlarda her numara var? Bölücü faaliyete hizmet etmedikçe hangi konser engellendi? Bir siyasi parti insanları ikna etmek istiyorsa yalandan kaçınmalı. CHP Genel başkanı korku senaryolarıyla insanımızı kandırmaktan vazgeçmiyor.

Dün vatandaşlara SMS göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl yalan? Sen şuanda neyin hesabını yapıyorsunuz? Bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın? Parlamentoda 323'le Cumhur İttifakı var. Bütçe Komisyonda ne yapacaksın? Onlar da Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı sana yol vermedikçe bunu geçiremezsin. Milleti aldatma. Buralardan bunu geçirmen lazım. Buraya Cumhur İttifakı hakim olduktan sonra bunu nasıl yapacaksın? Bol keseden atıyor. Milletimizi kandırma. Hesap uzmanıymış. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Komisyon ne iş yapar parlamento ne iş yapar, öğren.

(Kılıçdaroğlu'nun 'kredi buldum' söylemi) Senin sıfatın ne diye sorarlar? Senin uluslararası finans kuruluşlarından parayı alman için bir sıfatın olması lazım? Böyle bir sıfatın yoksa sana delikli kuruş vermezler. Uluslararası para fonlarının böyle bir enayiliği var mı? Londra'dan piyasasından 300 milyar dolara alacakmış. Nasıl alacaksın? Yalan söyleme. Depremzede kardeşlerimiz ne diyor? Yaparsa Reis yapar diyorlar.

"BİZ YARATILANI YARATANDAN ÖTÜRÜ SEVDİK"

Defne'de yüzde 90 CHP aldı. Ben sağlık bakanıma dedim ki 'işin şurası burası diye bakmayacaksın Atatürk Havalimanı'nda nasıl yaptıysak burada da yapacaksın'. O da 2 ayda yaptı. Gayet modern bir hastane. 11-12 tane ameliyathanesi var. Hasta alımına başladı. Ne dedi muhalefet? '3 ayda ne yapıyorsunuz?'. Meral Akşener de buna kandı. Buyur, şimdi açılışını yaptım. Van'a 2. gece ben gittim. İlk gün bakan arkadaşlarımı gönderdim. Van'da muhteşem yatırımlar yaptık. Van'ın o zaman ki belediye başkanı malum örgütün başkanıydı ve su getirmiyordu. Biz DSİ'ye söyleyerek su sorununu çözdük. Van Edremit'te yalılar yapılıyor. Erciş de aynı öyle. Yine maalesef Van'da bize oy milletvekili çıkmıyor. Yine İzmir'de de böyle. Geçen seçimde olduğu gibi aynı milletvekili sayısını aldık. Burası CHP'ye daha çok oy veriyor, buraya yatırım yapmayalım demedik. Bu gerçekleri görmek lazım. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Depremden sonra ne dedim? Bize 1 yıl verin dedim. 1 yılda yıkılan konutların yerine zemin artık 3-4 kat konut yapacağız. Bugüne 17 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. 13 bine yakın iş yerimizi de faaliyet aldık. 175 bin bağımsız bölüm inşa sürecini başlattık. 650 bin afet konutu inşa edeceğiz.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHUR'UN VE CUMHURİYET'İN TEMİNATIDIR"

(Anayasanın ilk dört maddesinin tartışılması) Kılıçdaroğlu aklınıza gelecek her konuda yalan söyleyecek biri. Burada da yalan söylüyor. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen kendisi ve yanındakiler. Bunu PKK kanalında söyledi. Demek ki yaptığı pazarlıklardan biri de Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi. '100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyor. Yargımızı da şaşıyorum. Yargımız daha neyi bekliyor? Bunların suç teşkil ettiği ortada. Bizim en ufak sıkıntımız söz konusu değil. Kimse endişe etmesin, Recep Tayyip Erdoğan Cumhur'un ve Cumhuriyet'in teminatıdır. Buralarda spekülasyona fırsat vermeyiz.

"İTİBAR ETMİYORUZ"

(Batı medyasında yer alan haberlere dair) Batı medyası tüm ilgisini bize kanalize etmiş durumda. Sürekli yalan haberlere imza atıyorlar. Basın ahlakı hak getire. Konu Türkiye aleyhine yayın olunca basın etik ilkeleri ihlal edilebiliyormuş. Yapılanların farkındayız. FETÖ uzantılarıyla müşterek attıkları adımlar bunlar. Bu tarz yapanlara itibar etmiyoruz. Bizi üzen durum Türkiye'deki belirli kesimin bu yayınlara inanması. Alman güvenlik güçlerinin FETÖ firarisinin şikayeti üzerine Türk gazeteciyi gözaltına almasını kabul edilemez buluyoruz. Bunlara ziyarete geldiğinde bize basın özgürlüğüyle ilgili nasıl kalkıp sorumluluk yükleyecek. Biz onların hesabını orada sorarız.

"YENİ MÜJDELER YAKIN"

(Gabar petrolü ve Karadeniz gazı) Yeni müjdeler yakın. 21 yıldır Türkiye'de bunların iktidar gibi bir şeyi olmadı. Bunlar daha çok bekleyecek. Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik. Önce 2 sondaj gemimiz vardı, 1 sismik araştırma gemimiz vardı. Bunları 4'e 5'e çıkardık. Sismik araştırmayı artırdık. Bunları elde edince daha rahat hareket eder hale geldik. Bu sondajlarla doğalgazı bulduk. Rezerv çok önemli. Azerbaycan'ın konumu farklı. Hazar'a varıncaya kadar onların rezerv konusu var. Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız. İlk 1 ayı ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca 25 metreküpü ücretsiz vereceğiz. Cumhurbaşkanının hediyesidir diye not düştü arkadaşlar altına. Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de kaydırdık. Ordu ve Kastamonu açıklarında aramalarımız var. Ordu tamam. Şehit Aybüke Yalçın2da en büyük keşfimizi yaptık. Günlük 100 bin varil üreteceğiz. Şuan 20 bin varil. Petrol aradığımız bu dağlarda teröristler kol geziyordu. Bunlar yüzünden bu çalışmalar yapılamıyordu.

"MECLİS ÇALIŞMAYA BAŞLAYINCA YASAL DÜZENLEMELERİ HIZLICA YAPACAĞIZ"

Aile ve Gençlik bankamızı kurduk. Bay bay Kemal'in salladığı gibi olmuyor bu işler. Önce kaynağı bulacaksın. Biz bulduk. Meclis çalışmaya başlayınca yasal düzenlemeleri hızlıca yapacağız. Banka vasıtasıyla ev hanımlarına emeklilik olmak üzere ailelerimize farklı destekler sağlayacağız. 150 bin TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi sunacağız. Vatandaşımızdan sadece onay bekliyoruz. Vatandaşlarımız 'Yürü Erdoğan' dediğinde adım atacağız. Bizim metodumuz bu. Kılıçdaroğlu'nun metodu ise ortada bir şey yok ama atıyor.

"TOKİ İLE YOĞUN BİR ŞEKİLDE KONUT İNŞAATINI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Önceliğimiz vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak. Kira artışına yüzde 25 sınırlaması getirmiştik. Şimdi de başka alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Adalet Bakanlığı'nın adımları olacak. Konut arzını artıracağız. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldum ve Kiptaş'ı kurdum ve 100 binlerce konut inşa ettik. Ekrem Bey'e sorun kaç konut inşa ettin? Biz TOKİ ile yoğun bir şekilde konut inşaatını devam ettiriyoruz. Yarısı Bizden kampanyası ile adım attık. Başta İstanbul olmak üzere devam ettireceğiz. Bunları yoğunlaştırmak suretiyle Kanal İstanbul'un her iki tarafında yapılacak konutlar. Burası bizim rezerv alanlarımız. Avcılar sorunlu. Onları bu tarafa taşıyacağız. Bunlar da 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız' diyor. Ben temeli attım zaten. Ciddi bir köprünün yapımı devam ediyor. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye çıkardık. Bu rakamı artırma çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor. Bunun süresi Temmuz ayı. Memurlarımızın en düşük maaşını 22 bin TL'ye yükseltme sözünü verdik zaten. EYT'lilerin de tüm haklarını verdik ve vermeye devam ediyoruz. İlk maaşlarını da aldılar, güle güle harcasınlar.

Asgari ücret çalışması yapılıyor. Enflasyona karşı emekçilerimizi koruyacağız. Enflasyonu tek haneli rakama yine biz indireceğiz. Başbakanlık dönemimde faizi 4,6'ya enflasyonu da 6,2'ye indirdik. Biz bunu yaptık. Bizim tecrübemiz buna yeter. Bay bay Kemal billboardlara koymuş. Enflasyon düşecek diyor. Nasıl düşecek? Senin böyle bir tecrüben mi var? Gıda fiyatları yaz dönemiyle beraber dengeye kavuşacak. Düşüş de başladı. Emtia fiyatları düşüyor. Girdi maliyetleri azalıyor ve arz artıyor. Fiyatların artırılması için bir sebep görmüyoruz.

İSTANBUL'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Ben Hakan'la da İlkay'la da konuştum. Birisinden birisini söylersem onların da kulağına giderse üzerim. Fevkalade bir durum olmazsa maça gitmeyi düşünüyorum.

"BU İŞİ HAFİFE ALMAMAK GEREKİYOR"

'Tayyip dede bizim eve çaya gelir misin'... Bugün Esenler'de çok gördüm. Bunların hepsi çok hoş. Halkınızla iç içe oluyorsanız ve zaman zaman evlerine gidiyorsanız sizleri tanıyorlar. O çocukları sevindirmekten daha güzel ne olabilir. Zihinsel devrim diye düşündüğüm ve buradan hareketle bu seçim için çok önemsiyorum. Bizim başlığımız 'Büyük Türkiye zaferi için hep beraber sandığa'. Bu bizim için çok önemli. Bu işi hafife almamak gerekiyor. Bir oyun çok çok kıymetli olduğunu bilmemiz lazım. 'Aman canım bu defa gitmeyelim' demeyelim. Cumhur İttifakı'nı destekleyenlere vatandaşlarıma sesleniyorum. 'Sensiz olmaz.' 28 Mayıs'ta sandığa gidelim.