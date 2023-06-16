Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Karne sevinci yaşayan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Her eğitim öğretim yılı sonunda bilgili kültürlü, ahlaklı ve vicdanlı, geleceğimize daha umutla bakıyoruz.

Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe yarınlarımıza olan inancımız katlanarak artıyor. Evlatlarımızı emeanet ettiğimiz öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin omurgasıdır. Sadece bilgiyi aktaran değil öğrencisinin içindeki cevheri ortaya çıkaran kaşiftir öğretmen. Bilgi ve tecrübeleri ile evlatlarımızı hayata hazırlayan rehberdir.

İlk emri oku olan inancın mensupları olarak hikmeti, ahlakı aşılayan öğretmenlerin hakkını ödeyemeyiz. Tüm öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.