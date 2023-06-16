Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul sevgimizi birileri gibi sadece lafta bırakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iki programa katıldı. Cuma namazı sonrası Vaniköy Camii'nin yeniden açılışına katılan Erdoğan sonrasında Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım töreninde konuştu.

1665’te Vani Mehmed Efendi tarafından yaptırılan, 2020 yılı Kasım ayında çıkan yangında hasar gören ve büyük oranda tahrip olan Üsküdar’daki Vaniköy Camii’nin restorasyonu tamamlandı ve ramazan ayından yeniden hizmete girdi. Boğazın incisi olarak isimlendirilen İstanbul’un simge yapılarından olan caminin restorasyon sonrası ibadete açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Cuma namazını da burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

"YALANLARLA İSTANBULLU KARDEŞLERİMİZİN ZİHNİNİ BULANDIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi Vaniköy Camii Üsküdar’ımızın sembol mekanlarından biriydi. Boğazın incileri arasında yer alan 358 yıllık Vaniköy Camii, maalesef 2 buçuk yıl önce çıkan yangında çok ağır hasar görmüştü. Camimizin ahşap çatısı ile mahfil bölümü tamamen yanmış, hünkar kasrının iç mekanları da kullanılamaz hale gelmişti. Bir Üsküdar sakini ve aşığı olarak bizim de yüreğimizi yakan bu yangın sonrasında malum çevreler hemen istismara başladılar. Buranın komple yıkılarak ranta açılacağını ifade ettiler. Akla, vicdana ve ahlaka sığmayan bir sürü tezvirat yaydılar. Her zaman yaptıkları gibi yalanlarla, çarpıtmalarla, bühtanlarla İstanbullu kardeşlerimizin zihnini bulandırmaya çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Ata yadigarı şu nadide eseri şehre vefa misyonuyla yeniden ihya etmek için süratle harekete geçtik. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında bir restorasyon protokolü imzalandı. Kapsamlı bir hazırlık sürecinden sonra Kalyon Vakfı camimizi aslına uygun olarak tekrar şehrimize kazandırmak amacıyla hemen kolları sıvadı. Çam kerestereleri Dursunbey’den, meşe keresteleri Yenice’den, mermerleri Marmara Adası’ndan temin edilerek camimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi. Ayrıca camide yer alan Hünkar Kasrı’nın zemin katı kütüphane olarak vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Titiz bir çalışmayla seçilen yaklaşık bin 600 eser, başta gençlerimiz olmak üzere camimizi ziyaret eden herkesin kullanımına açık olacak" diye konuştu.

"İHYA ETTİĞİMİZ HER BİR MİRASIMIZLA GEÇMİŞTEN BUGÜNE VE GELECEĞE SARSILMAZ KÖPRÜ KURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un da sembol mimari eserlerinden olan Vaniköy Camii, yangında yıkılana kadar tam 3 buçuk asır boyunca bu bölgenin adeta kalbi konumundaydı. 18’inci yüzyıldan itibaren padişahların ziyaretgahlarından biri olmuştu. Camimizin artık kütüphanesiyle birlikte kısa sürede İstanbulumuzun yeni uğrak yerlerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Restorasyon sonrası tekrar ibadete açtığımız Vaniköy Camii’nin ilçemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu muhteşem eserin, şehrimize kazandırılmasında emeği geçen, işçisinden mimarına, mühendisine, ustasından sanatçısına kadar herkese teşekkür ediyorum. Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen ve bu görevi en güzel şekilde yerine getiren Kalyon Vakfı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızı ilk günden itibaren projeyi sahiplendiği ve güçlü biçimde desteklediği için ayrıca kutluyorum. Camilerimizin hepsi birer ibadethane olmanın yanı sıra aynı zamanda bu toprakların ebediyen bize ait olduğunu gösteren tapu senetleridir. Camiler bizim kimlik kartımız. Bizi binlerce yıllık şanlı mazimize bağlayan manevi köprülerimizdir. Ecdad yadigarı eserlerimizi korumayı, köklerimizi ve manevi bağlarımızı da muhafaza etmek bakımından gerekli görüyorum. İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla aynı zamanda geçmişten bugüne ve geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyoruz. Ayağa kaldırdığımız her eserimizde millet varlığımızı daha da güçlendirmiş oluyoruz. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla İstanbulla birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz. Yurdun dört bir yanını ilmek ilmek dokurken, ruh dünyamızı besleyen iman ocaklarının tütmesine özel önem veriyoruz. Rabbim bu hassasiyetle restore ettiğimiz camimizin içinden cemaati, minerallerinden ezanı, kubbesinden Kuran-ı Kerim seslerini eksik etmesin diyorum. Bu vesileyle camimize ismini veren Mehmet Vani Efendi’yi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

"21 YILDA KAMU YATIRIMLARININ TUTARI 812 MİLYAR LİRAYI GEÇİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim her köşesinden, her bir taşından adeta tarih fışkıran İstanbul’a olan sevdamız, muhabbetimiz ve sadakatimiz bir başkadır. Bize, Sultan Fatih’in, Ulubatlı Hasan’ın ve Akıncıların emaneti bu şehri tüm ilçeleriyle birlikte gönülden seviyoruz. İstanbul sevgimizi birileri gibi sadece lafta bırakmıyoruz. İstanbul’un her metrekaresini, eser, yatırım ve projelerimizle nakış nakış işleyerek samimiyetimizi gösteriyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan, tüm İstanbullulara hizmet ederek muhabbetimizin gereğini yerine getiriyoruz. İstanbul’a minnet borcumuzu bu kadim şehrin tarihi ve kültürel dokusuna daha fazla sahip çıkarak ifa etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar kaderine terk edilmiş ecdad yadigarı nice eseri ihya ettik. Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyetine uygun şekilde Ayasofya Camii’ni, 86 yıllık ayrılığın ardından tekrar ezanı Muhammediyelerle buluşturduk. Büyük Çamlıca Camii ile İstanbul’a görkemli ve şehrin sembolü haline dönüşen muhteşem bir eser kazandırdık. Bir dönem vesayet girişimlerine bahane olarak gösterilen Taksim Camii’ni inşa ederek İstanbul’un kalbine bir gül yerleştirdik. Rami Kütüphanesi’nden Eminönü Yeni Camii’ne kadar pek çok eseri tarihi hüviyetini koruyarak restore ettik, milletimizin istifadesine sunduk. Levent Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ni inşa ederek yine muhteşem bir eseri kazandırdık. 2002’den bu yana sadece vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla yaklaşık 5 bin 500 eserimizi restore ederek ihyasını gerçekleştirdik. Bunlarla birlikte havalimanlarından raylı sistemlere, şehir hastanelerinden okullara, yollara, kültür merkezlerine kadar her alanda İstanbul’u hak ettiği yatırımlarla buluşturduk. Son 21 yılda İstanbul’a yaptığımız kamu yatırımlarının toplam tutarı güncel rakamlarla 812 milyar lirayı geçiyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL’U İÇİNDE SÜRÜKLENDİĞİ BU FETRET DEVRİNDEN HEP BERABER ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994’ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul’u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul’u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen karne törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022-2023 eğitim öğretim yılının eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde şu an karne heyecanı yaşayan evlatlarımızın tamamını tebrik ediyor, hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum. Her eğitim öğretim yılı sonunda tıpkı Haydarpaşa Lisesinde olduğu gibi bilgili, kültürlü, ahlaklı vicdanlı ve özgüven sahibi nesillerin yetiştiğini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YARINLARINA OLAN İNANCIMIZ DA KATLANARAK ARTIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrencilerimizle her buluşmamızda geleceğimize daha umutla, çok daha güvenle bakıyoruz. Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancımız da katlanarak artıyor. Buna vesile olanların başında hiç şüphesiz öğretmenlerimiz gelmektedir. Daha 5-6 yaşından itibaren evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin omurgasıdır. Öğretmen, bizim kültürümüzde sadece bilgiyi aktaran değildir. Öğretmen aynı zamanda öğrencisinin içindeki cevheri ortaya çıkaran bir kaşiftir. Karakterini şefkatle işleyen bir gönül işçisidir. Öğretmenlerimiz bilgileriyle birlikte tecrübeleriyle de evlatlarımızı hayata hazırlayan birer rehberdir. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' buyuran Hz. Ali, bu sözüyle esasında bir öğrencisinin öğretmenine olan vefa borcunun da sınırlarını çiziyor. İlk emri 'oku' olan bir inancın mensupları olarak bizlere bilgi yanında hikmeti, irfanı, ahlakı da aşılayan öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Vatana, millete ve devlete hayırlı bireyler yetiştirme ülküsüyle görev yapan tüm öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

KARNE ALMANIN SEVİNCİNİ TAM MANASIYLA TENEFFÜS EDEMİYORUZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ellerindeki tüm imkanları evlatlarının eğitimi için seferber eden anne babaları da canı gönülden tebrik ediyorum. Bu sene 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sebebiyle ülke ve millet olarak dini ve milli bayramlarımızı biraz buruk geçiriyoruz. Bugün de karne almanın sevincini maalesef tam manasıyla teneffüs edemiyoruz. Asrın felaketinde toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın özellikle öğrenci ve öğretmenlerimizin acısı hala kalbimizi yakıyor. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı niyaz ediyorum. Aybüke Yalçın'dan Necmettin Yılmaz'a 192 şehit öğretmenimizin her birini burada tekrar rahmetle yad ediyorum. İnşallah devlet ve millet olarak şehit öğretmenlerimizin emanetlerine sahip çıkacak, uğruna canlarını feda ettikleri hasretleri yaşatmayı sürdüreceğiz. Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi de en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. 19 milyonu temel eğitim ve ortaöğretimde, 8 milyonu yükseköğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor" dedi.



ÖĞRETMENLERİMİZİN KARİYERİNİ GELİŞTİRECEK PROJEMİZİ YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ



Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. 2002 yılından beri her sene bütçede aslan payını eğitime ayırarak, mevcut derslik sayımızı 2 katına çıkartarak, okullarımızı en son teknolojiye sahip eğitim alt yapısına kavuşturarak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklara, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerini ücretsiz dağıtarak öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını her geçen yıl geliştirerek, velhasıl evlatlarımızın kaliteli eğitim alması yolunda gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmeyerek bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Geçen ay yaptığımız toplam 45 bin yeni öğretmen atamasıyla mevcut eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002 yılında, ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projemizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Okulları, yazın pırıl pırıl yaparak inşallah yeni döneme hazır hale getireceğiz. Öğrencilerimizin kaliteli eğitim alması, öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapması için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

MUTLU, HUZURLU VE VERİMLİ BİR TATİL GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını biz de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası yaptık. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gece gündüz demeden çalışacağız. Gözlerinin parıltısında yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini gördüğüm siz evlatlarımıza her açıdan gurur duyacağınız bir ülke teslim edeceğiz. Bunun için ebeveyni, öğretmeni, öğrencisiyle hepimize sorumluluk düşüyor. Türkiye'ye güveneceğiz. Kendi potansiyelimize inanacağız. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hedeflerimizle aramıza kimseyi sokmayacağız. Bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan her zaman şeref duyacağız. Tarihi zaferlerle dolu bu milletin mensubu olmaktan hiçbir zaman iftihar ötesinde bir şey düşünmeyeceğiz. Okuyacağız, araştıracağız, sorgulayacağız, çalışacağız, bizi biz yapan değerlere ve köklerimize çok sıkı sahip çıkacağız. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle kimse bizim önümüzü kesemez. Unutmayın, yarının Türkiye'si inşallah sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bugün karnelerinizi alıyorsunuz. Bir seneki gayretlerinizin neticesini de inşallah göreceksiniz. Bir TEKNOFEST gençliği olarak artık uzayla, her an iç içe olmayı amaç edineceksiniz. Yazın arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken lütfen kitapla, kütüphaneyle, okumakla bağlarınızı kesmeyin. Tabiatın tüm güzelliklerinin önümüze serildiği bu yaz günlerinde kendinizi sadece ekran başına mahkum etmeyin. Yeni şeyler öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin. Sizlere yardımcı olmak üzere çok farklı alanlarda açılmış, ücretsiz yaz okullarımız gençlik kamplarımız var. Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sizlere yönelik çalışmaları var. Devletimizin sizlere sunduğu bu imkanlardan en güzel şekilde istifade edeceğinize inanıyorum. Bu düşüncelerle her birinizi tebrik ediyor, mutlu, huzurlu ve verimli bir tatil geçirmenizi özellikle diliyorum. Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize Rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi tatiller, kalın sağlıcakla" diye konuştu.