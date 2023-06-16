Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında karne alan öğrencileri tebrik etti. Öğretmenlere de teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum" dedi
16.06.2023 - 12:06 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum.
Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum.