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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında karne alan öğrencileri tebrik etti. Öğretmenlere de teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum" dedi

16.06.2023 - 12:06 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum.

Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum.

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