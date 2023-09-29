Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'a cevap: Büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'a cevap verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a cevap verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.