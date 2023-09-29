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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'a cevap: Büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'a cevap verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

29.09.2023 - 21:11 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'a cevap: Büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'a cevap verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a cevap verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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