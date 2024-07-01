Kayseri'deki provokasyonun perde arkası! Bakan Yerlikaya: 67 kişi gözaltına alındı

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette Suriye uyruklu İ.A'nın (26) amcasının kızı Suriye uyruklu 7 yaşındaki M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından dün gece yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye erinin yaralandığı öğrenildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Olaylarla ilgili Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda 26 rapor düzenlendi. Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kayseri'de gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı.

VİDEO İLE ÖRNEK VERDİ

Peki dün akşam yaşanan olayların perde arkasında neler var? CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve Terör ve Güvelik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN TÜRK'ten Kaan Temeltaş'a açıklamalarda bulundu.

* Nihat Uludağ: Düzensiz göç sorunu işin açıkçası bütün dünyanın sorunu. Türkiye'nin de ciddi bir sorunu. Tabi bölgesel yaşanan olaylar nedeniyle bir dönem Türkiye ciddi anlamda göç aldı. Gerçekten dünyada en çok barındıran ülkeyiz. Fakat bunun böyle galeyan psikolojisiyle ya da böyle algılarla, manipülatif hareketlerle çözecek bir sorun değil.

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Şunun altını çizelim; Bir süredir ciddi anlamda sosyal medyada göçmen karşıtlığıyla ilgili manipülatif paylaşımlar yapılıyor. Mesela bir video var; Esenyurt'ta iddia ediliyor ki 'Türkler Suriyeli yabancıyı bu şekilde darbetti, dövdü, oan vahşice eziyet etti' şeklinde videolar yayıyorlar. Nerede yayıyorlar, Arap ülkelerinde yayıyorlar.

Bu sefer tam tersini yapıyorlar. 'Bir grup Suriyeli genç, Türk genci sokakta vahşice dövdü' diyorlar ve o görüntüleri yayınlıyorlar. Oysa ki biz o görüntüyü incelediğimizde Esenyurt'ta sokakta sıradan bir kavganın görüntülerine herkes istediği dilde ve istediği şekilde empoze ediyor.

Bu yapılan son hareketler, paylaşımlar bir takım manipülatif işlemlerle şu an Türkiye'ye mesela Dubai'den, Körfez ülkelerinden gelen turist sayısı hızla azalmaya başladı. Bir de olayın turizm boyutu var.

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Bütün bunların hepsinin hassas bir çizgi içerisinde aklıselim olarak ve doğru politikalarla yönetilmesi gerekiyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çeşitli sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı.

BAKANLIKTAN KAYSERİ'DEKİ TACİZ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Danışmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içerisinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: 67 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya, dün akşam Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından çıkan olaylar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır" dedi.

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'YABANCI DÜŞMANLIĞINA MÜSAADE EDEMEYİZ'

Yerlikaya, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, aziz milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz" açıklamasında bulundu.