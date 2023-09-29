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Elon Musk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek paylaştı: Gelecek yıl bizzat katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, kendisini Teknofest’e davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

29.09.2023 - 19:56 | | NEW YORK (İHA)
Elon Musk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek paylaştı: Gelecek yıl bizzat katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından teşekkür etti. ABD’li milyarder Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu “X’ten” yayımladığı mesajda, “Teknofest’te yarışan tüm takımları kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise daveti için teşekkür ederim. Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etmiş ve Musk'ı İzmir'deki Teknofest'e davet etmişti.

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