Gar katliamı davasında karar açıklandı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanıkların son sözleri alındı.

Mahkeme Başkanı, Erman Ekici'ye söz vermeden önce avukatının mazeret dilekçesi sunduğu, yasal anlamda kendisine Ankara Barosu tarafından avukat atandığı bilgisini verdi.

Bunun üzerine sanık Erman Ekici, "Baro avukatı ne yapabilir bilmiyorum. 9 yıldır süregelen bir duruşmayı 9 dakikada anlamasını bekliyoruz ve bu karar duruşması, avukatımı beklememiz mümkün değil mi?" dedi.

Mahkeme Başkanı, Ekici'ye, avukatının mahkemeye İstanbul'da olduğunu belirten mazeret dilekçesi yolladığını, talepte bulunması halinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak davaya katılmasını sağlayabileceklerini fakat böyle bir talepte bulunmadığını ve davayı uzatmaya yönelik hareket ettiğini söyledi.

Ekici, bunu kabul ederek şu beyanda bulundu:

"O gün savcı bey benim Ebu Talha olduğum çıkarımını nasıl yapmış olabilir? Ebu Talha'nın Konstantiniyye'de İslam Tarihi dersleri verdiği söyleniyor fakat ben evimden tutuklandım. Biz kurban seçildik. Yakup Şahin'in ifadelerinden yola çıkılarak bir iddianame hazırlandı. Şahin'in ifadelerinde hiçbir yerde benim adım geçmiyor. Ama savcılık ne hikmetse 6-7 ay sonra beni ekliyor. 'Erman Ekici, Ebu Talha'dır' deniyor. Mehmet Fatih Alıcı ve Murat Dayan serbestken biz neden cezaevindeyiz? Ben kurban olduğumu bilmesem bu savunmaları yapmam. İlerde vicdanlı bir insan çıkar da bu çocukların beyanlarını okuyayım derse ancak öyle aklanırız. Ben artık tahliyemi talep ediyorum. Eğer uygun görmüyorsanız ev hapsi verin."

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Ankara Barosu tarafından Ekici'ye atanan avukat ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme Başkanı, Hacı Ali Durmaz'ın SEGBİS konferansından izinsiz ayrıldığını belirterek son sözünün alınmayacağını söyledi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar yönünden dosyayı ayırdı.

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Heyet, sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdülmuttalip Demir ve Metin Akaltın'ı, maktul Mustafa Budak'a karşı silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Erman Ekici'ye, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Ekici, 101 kişiye yönelik "silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli öldürme" suçundan 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"Silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında öldürmeye teşebbüs" suçundan 379 kez 18 yıl hapis cezası alan Ekici "izinsiz patlayıcı madde bulundurma" suçundan 10 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı oy birliğiyle alan heyet, sanıklara verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

Erman Ekici, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle "insanlığa karşı suç işleme" suçundan ise beraat etti.

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- Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanığı "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmetmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve terör eyleminde yaralanan müştekileri için "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozmuştu. Ekici hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla kurulan mahkumiyet kararını da bozan daire, Ekici'nin "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan yargılanması gerektiğini belirtmişti.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sırasında Ekici hakkındaki dava, saldırıyla ilgili firari 16 sanıklı dava ile 9 kişi hakkında açılan davaları birleştirmiş, yargılamada sanık sayısı 26 olmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği saldırıda 100 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişinin de saldırıda aldığı yaralar sebebiyle sonradan vefat etmesi sonucu maktul sayısı 101'e yükselmişti.