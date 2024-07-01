Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama! 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylarla ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların %37'sinin BOT; paylaşımların %68'nini ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız" açıklamasını yaptı.