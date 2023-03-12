Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret kapsamında bugün Hatay’a gidiyor.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay ziyareti ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık bir buçuk saat sonra Hatay’da olması bekleniyor. Yoğun bir programı var, bugün pek çok ilçeye gidecek. Depremzedelerle buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. 14:30 gibi Kırıkhan’daki çadır kenti ziyaret edecek. Saat 16:00’da ise Samandağ ilçesinde muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir toplantı yapacak. Daha sonra Katar’dan gelen konteyner kent ve Defne’deki sahra hastanesini ziyaret edecek. 4 ilçede olacak Erdoğan.