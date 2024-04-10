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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonla görüşüp, başsağlığı dileklerini iletti.

10.04.2024 - 23:03 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı telefonu

​İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti" denildi.

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