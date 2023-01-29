GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü mesajı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatanımızın bekasına, milletimizin istiklal ve istikbaline yönelik saldırılarda daima güçlü bir duruş sergileyen Büyük Birlik Partisi’ne teşekkür ediyorum" dedi.

29.01.2023 - 12:56 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Büyük Birlik Partisi’nin kurucu genel başkanı, dava ve aksiyon adamı, milli iradenin yiğit savunucusu merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Vatanımızın bekasına, milletimizin istiklal ve istikbaline yönelik saldırılarda daima güçlü bir duruş sergileyen Büyük Birlik Partisi’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde aramızdaki dayanışmanın artarak devam edeceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

 

GÜNCEL HABERLER

Bakan Varank: 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık

Bakan Varank: 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü mesajı

Yerli Richie Rich’den 60 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem polisleri bile şaşırttı

Yerli Richie Rich’den 60 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem polisleri bile şaşırttı