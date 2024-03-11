GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan mesajı yayımladı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ramazan mesajı yayımladı.

11.03.2024 - 00:42 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan mesajı yayımladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun." dedi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan mesajı yayımladı
Atmaca füzesi, hedefini tam 12'den vurdu

Atmaca füzesi, hedefini tam 12'den vurdu
Mart ayında sahiller doldu taştı

Mart ayında sahiller doldu taştı