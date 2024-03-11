Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ramazan mesajı yayımladı.
11.03.2024 - 00:42 |
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun." dedi.
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 10, 2024
Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun. pic.twitter.com/uX2vAp4XpM