Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan mesajı yayımladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun." dedi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun. pic.twitter.com/uX2vAp4XpM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 10, 2024