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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine 7 il başkanı atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine 7 yeni il başkanı atadı. Açıklama AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

05.07.2023 - 15:44 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine 7 il başkanı atadı

Seçim döneminde milletvekili adayı olmak isteyen bazı il başkanları görvlerinden istifa etmişti. O istifaların ardından il başkanlıklarına vekaleten yapılan atamalar yerini yeni atamalara bırakıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde ve Uşak il başkanlıklarına atama gerçekleştirdi.

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AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 7 il başkanlığına atama yapıldığı duyuruldu.

Paylaşımda Adıyaman İl Başkanlığına Emrah Erkan Bulucu, Erzincan İl Başkanlığına Mehmet Cavit Şireci, Kars İl Başkanlığına Muammer Sancar, Kırıkkale İl Başkanlığına Engin Pehlivanlı, Muğla İl Başkanlığına Gültekin Akça, Niğde İl Başkanlığına Mustafa Özdemir, Uşak İl Başkanlığına Himmet Yaşar'ın atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

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