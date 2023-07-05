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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

05.07.2023 - 15:40 | | ANKARA, (DHA)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alınmıştır" denildi. (DHA)

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