Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Görüşmede, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve başta bölgedeki insan hakları ihlalleri olmak üzere, birçok kaygı verici gelişme ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta son derece olumsuz sonuçları olabilecek bu çatışmalı sürecin sonlandırılması için her türlü gayreti gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkelerinin de barışı korumanın yanı sıra çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için çaba gösterip dünyaya bu yönde mesaj vermesi gerektiğini belirterek tepkileri artıran değil, azaltan adımların bir an önce atılmasının doğru olacağını dile getirdi.