GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 üniversiteye rektör atandı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

28.01.2023 - 06:55 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı. Söz konusu atama kararlarının Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

GÜNCEL HABERLER

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Konutta 40 milyar liralık dev dönüşüm tamamlandı

Konutta 40 milyar liralık dev dönüşüm tamamlandı

EYT'liye maaş promosyonu müjdesi! Bankalar ödemeleri açıkladı, işte EYT düzenlemesinin maddeleri

EYT'liye maaş promosyonu müjdesi! Bankalar ödemeleri açıkladı, işte EYT düzenlemesinin maddeleri