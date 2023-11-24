Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran üçüncü ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni’ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

İnovaLİG Şampiyonları başta olmak üzere Türkiye’nin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı yapan tüm şirketlerle gurur duyduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnovasyon Geliştirme Programı’na başvuran firma sayısının her yıl düzenli olarak artmasının, inovasyon kültürünün iş dünyasında kök salmaya başladığını gösterdiğini ifade etti.

2014 yılında 460 başvuruyla başlanılan İnovaLİG’de, bu yıl 64 farklı şehirden 2003 firma sayısına ulaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüne kadar 89 farklı firmamıza ödül verdik. Geçen yıl ödül alan firmalarımızın toplam ihracatı 19 milyar dolara yaklaştı. Bu rakamın daha da artacağına inanıyorum” dedi.

“İHRACATIMIZ, YÜKSELİŞ TRENDİNİ DEVAM ETTİRİYOR”

İhracatçıların kendilerine sunulan tüm bu desteklerin hakkını verdiğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat hacminde hep birlikte tarihî bir başarı hikâyesi yazdıklarını kaydederek, şu bilgileri paylaştı: “Göreve geldiğimizde yılda sadece 36,1 milyar dolar ihracatı olan ülkemiz, geçen sene 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye, bu artış oranıyla OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke oldu. Küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara ve sorunlara rağmen ihracatımız, yükseliş trendini hâlen devam ettiriyor. Son olarak Ekim ayında yeni bir rekora daha imza attık. Ekim ayı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında artarak, 22,9 milyar dolara çıktı. Böylece en yüksek Ekim ayı ihracat değerine ulaşmanın sevincini yaşadık. Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız ise 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı.”

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“Bittik, battık, mahvolduk” diyenlere aldırmadan çalıştıklarını, ter döktüklerini, gayret ettiklerini ve çabalarının meyvesini de rekor ihracat rakamlarına ulaşarak topladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarıda emeği, alın teri ve katkısı olan ihracatçıları tebrik etti.

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“YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜN İHRACATINA ODAKLANMALIYIZ”

Bu gelişmelerin sadece birer başlangıç olduğunu ve çok daha fazlasını başaracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Orta Vadeli Programda ve 12’inci Kalkınma Planı’nda belirlediğimiz ihracat hedeflerini mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu noktada bir hususa dikkatlerinizi özellikle tekrar çekmek istiyorum. İhracatın rakam olarak artışı şüphesiz önemlidir, kıymetlidir. Ancak bizim, Türkiye olarak bundan sonra üzerinde asıl yoğunlaşmamız gereken, ihracattaki nitelik artışıdır. Rakamsal artışla birlikte bunun da ötesine geçerek, yüksek katma değerli ürün ihracatına odaklanmamız icap ediyor. Esasında burada da son 21 yılda ciddi mesafe aldık. 2022’de yüzde 37 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın ilk 10 ayında yüzde 40,3’e yükseldi. Artış eğiliminin devam etmesini son derece değerli buluyorum. Ama buna rağmen ortalama 1,2 veya 1,3 dolar civarında seyreden kilogram başına ihracatı, açıkçası, Türk ekonomisine yakıştıramıyorum.”

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Sadece “yükte değil, pahada da ağır ürünlerle” yelpazenin çeşitlendirmesi ve geliştirmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yolunun da, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmaktan geçmekte olduğunu ifade etti.