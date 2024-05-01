Korhan Berzeg'in 12 kemik ve kafatası toprağa verilecek

KAFATASIYLA KAVAL, UYLUK, KOL VE KABURGA KEMİKLERİ BULUNDU
Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisindeki 30 kilometrelik alanda, 1,5 kilometrelik dere boyunca suyun akış yönüne doğru yapılan aramalarda, Berzeg’in pantolon, gömlek ve hırkasının parçaları ile iç çamaşırı, kemeri, cüzdanı, kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları, toplu ulaşım kartları ve araç anahtarına ulaşılırken; kaval, uyluk, kol ve kaburga kemikleri ile kafatasının ön ve arka yüzü bulundu. Kafatasına ait kemik parçaları, diğer kemikler ve kıyafet parçalarının, 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtildi. Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeli ile yürütülen alan tarama çalışması, Berzeg kaybolduktan 319 gün sonra sonlandırıldı.