Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 81 ile kuruluyor!

Erdoğan, yüksek hızlı şarj istasyonları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız vasıtasıyla 81 ilimizin tamamında bin 500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz. Amacımız bir yıl içinde ülkemizde yaygın bir yüksek hızlı şarj alt yapısını sağlamaktır" dedi.