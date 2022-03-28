Ev alacaklara indirim müjdesi! Resmen açıklandı, artık...

Ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ev alacaklara müjde. Ev fiyatlarına büyük indirim geliyor. Ev fiyatları ile ilgili düğmeye basıldı. Hem ev alacakları hem konut üreten inşaat sektörünü rahatlatacak KDV indirimi ile ilgili yeni kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle;

Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacaktır."

FAHİŞ FİYATLAR DÜŞECEK

Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek bu tutar da 5805 lira olacak. Bu durumda ödenecek tutar 85 bin 805 lira olacak. Sektör temsilcileri KDV indirimi ile 150 metrekarenin üzerinde konutlarda talebin artacağını, sektörün canlanacağını, fiyatların da düşeceğini dile getiriyor. Böylece tüketici 160 metrekare konutta yüksek bir fahiş artışı ile karşı karşıya kalmayacak. Sıfır konutları kapsayan KDV indirimi olması durumunda yapılacak olan indirim orana bağlı olarak değişecek.