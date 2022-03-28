Arsa ve arazi fiyatları düşecek, konut sektörü canlanacak
Hükümet harekete geçti. Uzun süredir konut sektöründe yaşanan arz sıkıntısını ortadan kaldıracak önemli bir adım atıldı. Arsa ve arazilerde KDV oranları düşürüldü. Arazi ve arsa satışlarında yüzde 18 KDV uygulanacak.
28.03.2022 - 20:28 |
Gayrimenkul sektörü son yıllarda talebi karşılayamaz noktaya geldi. Hem konut satışlarında hem de kiralamalarında arz talebe yetişemiyor. Sektörden gelen KDV indirimi talepleri karşılık buldu. Arsa ve arazi satışlarında KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanmaya başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından KDV indirimi ile ilgili "Arsa ve arazilerin KDV oranını da %18'e indirerek inşaat finansman yükünü azaltıyoruz." diye konuştu.