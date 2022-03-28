Arsa ve arazi fiyatları düşecek, konut sektörü canlanacak

Gayrimenkul sektörü son yıllarda talebi karşılayamaz noktaya geldi. Hem konut satışlarında hem de kiralamalarında arz talebe yetişemiyor. Sektörden gelen KDV indirimi talepleri karşılık buldu. Arsa ve arazi satışlarında KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanmaya başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından KDV indirimi ile ilgili "Arsa ve arazilerin KDV oranını da %18'e indirerek inşaat finansman yükünü azaltıyoruz." diye konuştu.