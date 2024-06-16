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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ve MHP lideri Bahçeli telefonda görüşme gerçekleştirdiler.

16.06.2024 - 16:40 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Liderler karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.

Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.

ÖZEL-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı
Cumhurba

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile bayramlaştı