Erdoğan son durumu açıkladı! Depremzedelere kira ve taşınma desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana illerimizi ziyaret ederek oradaki durum tespitlerini yaptık. Dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teydim. Depremzede kardeşlerimle bir arada olduk. Buradan da Malatya'ya hareket edeceğiz.

CAN KAYBI 18 BİN 991'E YÜKSELDİ

Maalesef son tespitlere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75 bin 523'e ulaştı. Vefat eden kardeşlerime Rabbimden rahmet diliyorum. Bizim inancımıza göre bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehitliktir. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin yakınları için söylüyorum; bu binaların hepsini 1 yıl içinde yetiştirme konusunda talimatları verdim. Arama-kurtarma ve yardım faaliyetleriyle alanda olduk. Depremin yıkım etkisi 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Bölgenin yakın dönemde rastlamadığımız şiddette bir kış yaşıyor olması da önümüze başka bir engel olarak çıkmıştır.

"BAZI KENDİNİ BİLMEZLER SOYGUN YAPIYORLAR, MARKETLERİ SOYUYORLAR"

Tüm bu olumsuzluklara rağmen milletimizle birlikte devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesine yönlendirdik. Ülkemizin diğer tüm şehirlerindeki kamu imkanlarını deprem bölgesi için harekete geçirdik. Afet bölgesi ve OHAL kararı aldık. Maalesef bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış, bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli olan yapılacaktır. Bu süreçte bazı eksiklikler de yaşanmıştır ama devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşların imdadına koşmuştur.

DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ

Burada çevre illerden gelen valilerimizle birlikte buradaki çalışma yürütülmeye başlanmıştır ve yürüyor. Her zaman önceliğimiz insan olmuştur, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğimiz kimse tarafından sorgulanamaz. Ülkemizdeki tüm arama-kurtarma ekipleriyle, dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerle çalışmalar sürüyor. 94 ayrı ülkeden gelen yardım teklifleriyle ekipler ülkemize geliyor. Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir. Bakanlıkları, belediyeleri ve diğer tüm kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımız da, dünyanın dört bir yanından dostlarımız da depremzedelerimizin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermiştir. Şanlıurfa ve Kilis illerimizde arama-kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Şunu özellikle ifade etmek isterim; 1 yıl içinde yıkılan binaları yeniden elimizdeki projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz. 10'ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağız. İster Adıyaman'da ister farklı illerde 1 yıl itibariyle benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz konutları inşa etmiş olacağız. Deprem bölgesinin her yerinde arı gibi çalışan ekiplerimizin gayretine sahibiz.

"GEREKLİ TALİMATLAR VERİLDİ"

Şimdiden hazırlıklara başladık. Gerek Bakanıma gerek TOKİ'ye talimatları vererek burada süratle inşaatların başlatılması talimatını verdim. Değişik yerlerden mevcut otellerde iskan talepleri var. Vatandaşlarımız yerleşmek isterse oralarda kendilerini iskan edebiliriz. THY ücretsiz olarak gideni de geleni de getirmek durumundadır. Gerekli talimatlar kendilerine verilmiştir.

Ordumuz, polisimiz, jandarmamız, gerek güvenliğin temini gerekse yardımlar konusunda aktif rol alıyor. 26 gemi, 75 uçak, 81 helikopter, 12 binden iş makinesi gece gündüz demeden bölgede çalışıyor. Ben tüm vatandaşlarımdan bu işin istismarını yapan hangi kurum ve kuruluş olursa olsun, hangi siyasi olursa olsun, lütfen bunlara inanmayın. Böyle bir durumda bunu istismar edenlere prim vermeyin. Bu millet asildir, bu tür soysuzlara da gereken cevabı gereken zaman verecektir.

Şu anda ülkemizin dört bir yanından yardım malzemeleri yağıyor. Allah bu yardımları gönderen herkesten razı olsun. Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, AFAD'la veya Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden rastgele yardım toplayıp göndermeyin. Temel ihtiyaçlar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını biliyoruz. Her kesimden insanımızın AFAD hesaplarına yapılan yardımların her kuruşu Deprem bölgesi için harcanmaktadır. Gönlü zengin herkesin kendi imkanınca yapacağı katkıyla devletin yanında yer alacağından şüphe duymuyorum.

Devletimiz daha önce diğer afetlerde yaraları en kısa sürede sardıysa burada da aynısını yapmaya müktediriz. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 biner lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Konteyner kentler dışında barınacaklara kira yardımını yapacağız. Bu yardımları giderek yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Önce yüreklerdeki yangını söndürmekle işe başladık. Ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Yağmacılık yapanlara da bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Rabbim insanımızı bir daha böyle ağır imtihanlarla karşı karşıya bırakmasın. Dost, kara günde belli olur diyerek yardıma koşan tüm ülkelere de şükranlarımı sunuyorum.