Deprem felaketinde 5. gün! Son durum açıklandı

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremler başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Depremin 4. gününde dakika dakika tüm yaşananlar...

07.58 Kahramanmaraş'ta 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş, enkaz altından 100 saat sonra enkazdan sağ çıkarılıyor.

07.30 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş bölgesinde meydana gelen sarsıntıların son yüzyılın en şiddetli depremlerinden olduğunu söyledi. Price, Türkiye'ye desteklerinin süreceğini ifade etti.

05.20 Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

04.53 Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altından 90 saat sonra 10 günlük Yağız bebek ve annesi enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

03.59 Kahramanmaraş’taki 107 depremzede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul’a getirildi.

03.06 Gaziantep Gölgeler Apartmanı'nda depremden 94 saat sonra 17 yaşındaki genç canlı olarak çıkartıldı.

01.34 Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Depremin ilk gününden bu yana Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı, bugüne kadar 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma Vakti" ifadelerini kullandı.

01.30 Kahramanmaraş'ta depremin 92. saatinde Hatice anne ve kızı Mihriban enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

01.16 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir binanın enkazından 90 saat sonra 55 yaşındaki Canan Geçeci yaralı olarak kurtarıldı.

00.11 Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan 8 yaşındaki Yavuz Türkmen, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

00.06 MSB: Gaziantep’te görev yapan 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelimizin çalışmaları sonucunda bir vatandaşımız daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı.