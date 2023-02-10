Evlat acısının fotoğrafı! Foto muhabiri o anları böyle anlattı: 'Çocuğumun resmini çek'

Depremin acısını en iyi anlatan karelerden biri. Hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan bir baba... Baba Mesut Hançer'in 15 yaşındaki kızına vedası, depremin hafızalara kazınan acılarından biri oldu.

Depremin sembol fotoğrafını Fransız haber Ajansı’nın deneyimli foto muhabiri Adem Altan çekti. O andaki bu büyük acıyı fotoğrafla tek bir kareye sığdırdı.

Foto muhabiri Adem Altan o anları böyle anlattı:

Orada oturuyordu, etrafında da diğer insanlar yakınlarını kurtarmaya çalışıyordu. Fotoğraf çeke çeke ilerliyordum. Sonra ikinci apartmana doğru ilerlerken insanlar çalışıyor ama orda da bir tane vatandaş oturuyor. 'Niye oturuyor' gibi baktım biraz, dikkat edince birinin elini tuttuğunu gördüm.

Birkaç fotoğraf çektim, sonra bana seslendi; 'Çek çek, çocuğumun resmini çek' dedi. Sonra elini bir an için bıraktı ve bana gösterdi. Sanki çocuğum burada yatıyor gibi. Kızının ismini sordum. 'Kızım Irmak' dedi.

Daha fazla da konuşamadı çünkü gerçekten büyük bir acı vardı orada. Depremin tam bir özetiydi aslında. Oradan ayrılmadı. Ben fotoğrafı çekerken çok üzüldüm, gözlerim doldu. Çok acı bir tabloydu gerçekten.