Demirören Holding'den deprem bölgesine destek

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 10 ili ve milyonlarca kişiyi etkileyen depremin etkileri sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Demirören Holding ve çalışanları da yardım kampanyasına katıldı.

Demirören Holding'den yapılan açıklama şöyle;

“Demirören Holding ve tüm grup şirketleri olarak, ülkemizi etkileyen deprem felaketinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İlk günden bu yana öncelikli ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak amacıyla, çalışmalarımızı yetkili kurumlarla işbirliği içinde sürdürüyoruz.

Afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için AFAD ile koordineli olarak, acil ihtiyaç malzemelerinin teslim edilmesinin yanısıra, 150 adet tam donanımlı yaşam konteyneri temin ediyoruz.

Tüm desteklerimizle bugüne kadar 50 milyon TL değerinde yardım tutarına erişmiş bulunuyoruz. Bu desteğimizin yanısıra tüm çalışanlarımızın katılımıyla malzeme bağış kampanyası da başlattık.

7'den 70'e herkesin destek olmak ve katkı sağlamak için bir araya geldiği bu zor günlerde, yaraları sarmak için elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz.”