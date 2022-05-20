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CTE'den infaz ve koruma memurlarının tayinlerine ilişkin iddiaya yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı medya kuruluşlarıyla sosyal medyadaki infaz ve koruma memurlarının tayinlerinin ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulduğuna yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

20.05.2022 - 13:12 |
CTE'den infaz ve koruma memurlarının tayinlerine ilişkin iddiaya yalanlama

CTE'den yapılan açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in gündeme taşıdığı, infaz ve koruma memurlarının tayinlerinin ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulduğu iddiası anımsatılarak, "Hizmete yeni açılması planlanan ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla, mevcut faaliyette bulunan kurumlarda görev yapıp da ihtiyaçtan dolayı geçmiş yıllarda naklen atama talepleri kabul edilemeyen infaz ve koruma memurlarının naklen atama taleplerinin karşılanması amacıyla talep toplanarak tercihlerine uygun olarak atamaları yapılmış, açıktan alımı düşünülen infaz ve koruma memurları ise naklen atamaları yapılan infaz ve koruma memurlarının bulundukları ceza infaz kurumlarına planlanmıştır.

Bu çalışmayla hem uzun yıllardır görev yaptıkları kurumların personel ihtiyacından dolayı naklen atanma talebi kabul edilemeyen personellerin taleplerinin karşılanması hem de yeni açılacak ceza infaz kurumlarının tamamen yeni personellerden oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır" denildi. Açıklamanın devamında, atamaları yapılan infaz ve koruma memurlarının görev yaptıkları kurumlardan ayrılışlarına ilişkin şöyle denildi:

"Bu kapsamda; atamaları, yerleştirilmeleri yapılanların, görev yaptıkları kurumlardan ayrılışları, hizmette herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi adına, anılan ceza infaz kurumlarına yapılacak olan 5 bin 455 sözleşmeli pozisyon istihdamı neticesinde yapılacak yerleştirme işlemleri tamamlandıktan ve atandıkları ceza infaz kurumları faaliyete geçtikten sonra gerçekleştirilecektir. Ödenek imkanlarının yetersizliği nedeniyle atamaların durdurulduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

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