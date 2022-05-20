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Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

20.05.2022 - 10:53 |
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ettiği belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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