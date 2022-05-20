Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ettiği belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.