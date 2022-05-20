İçişleri Bakanlığı duyurdu ve bugün başladı! 887 asker ile...

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay ilinde “Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma Komutanlıkları ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 887 personel 67 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.