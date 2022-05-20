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Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi.

20.05.2022 - 08:18 | | Derya EVREN / İSTANBUL (DHA)
Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NE DE RÜŞVET OPERASYONU DÜZENLENMİŞTİ

17 Mayıs tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında Kadıköy Belediyesi'nde görevli 48 zabıta memuru ve 6 gıda denetim mühendisinin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 194'ünü yakalamıştı. Adreslerdeki çok sayıda dijital malzeme ve evraka el polis tarafından el konulmuştu. Firari 30 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
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Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

 

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