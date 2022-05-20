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Adana'da polis aracÄ±yla otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±: 1'i polis 4 yaralÄ±

Adana'da polis aracÄ±yla otomobilin kavÅŸakta Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 1'i polis 4 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

20.05.2022 - 07:42 |
Adana'da polis aracÄ±yla otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±: 1'i polis 4 yaralÄ±

Kaza, saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez Ã‡ukurova ilÃ§esi Yurt Mahallesi Turgut Ã–zal BulvarÄ±'nda meydana geldi.

Adanada polis aracÄ±yla otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1i polis 4 yaralÄ±

Ã‡ukurova Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Devriye Ekipler AmirliÄŸi'nde gÃ¶revli polis ekibi, destek amaÃ§lÄ± bir olaya giderken TÃ¼rker T. yÃ¶netimindeki 01 TT 554 plakalÄ± otomobil ile kavÅŸakta Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Adanada polis aracÄ±yla otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1i polis 4 yaralÄ±

KazanÄ±n ardÄ±ndan savrulan otomobil, yol kenarÄ±ndaki aÄŸaca Ã§arparak durabildi. AraÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸanÂ polis memurununÂ durumu telsizle bildirmesi Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuru M.K. ile otomobildeki TÃ¼rker T., Gazi Y. ve HÃ¼seyin S., ambulanslarla kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Adanada polis aracÄ±yla otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1i polis 4 yaralÄ±

Kazada aÄŸÄ±r hasar alan polis aracÄ± ve otomobil, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Ã§ekiciyle yoldan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Polis, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Â 

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