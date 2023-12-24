GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Çorum'da fırtına çatıları uçurdu
ABONE OL

Çorum'da fırtına çatıları uçurdu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle depo çatısı uçtu, bir otomobil zarar gördü.

24.12.2023 - 11:51 | | İHA
Çorum'da fırtına çatıları uçurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Çorum’da beklenen rüzgar etkisini göstermeye başladı. İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Sungurlu ilçesi Tokullu köyünde de yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle, 300 metrekare bir deponun çatısı uçtu. Uçan çatı, park halindeki otomobilin üzerine düştü, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

GÜNCEL HABERLER

Türkiye'nin kalbine şehit ateşi düştü! Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Türkiye'nin kalbine şehit ateşi düştü! Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Gözaltındaki sevgilisi için bunu da yaptı! Dürümden çıkanlar polisi bile şaşırttı

Gözaltındaki sevgilisi için bunu da yaptı! Dürümden çıkanlar polisi bile şaşırttı

Defne yaprakları, kadınlar için gelir kapısı oldu! Yüzde 90'ını Türkiye karşılıyor

Defne yaprakları, kadınlar için gelir kapısı oldu! Yüzde 90'ını Türkiye karşılıyor