Cizre'de İstiklal Marşı’na yolda eşlik eden Emre’ye ödül

12.05.2026 - 20:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet Selim YALÇIN/ CİZRE(Şırnak), (DHA)

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2’nci sınıf öğrencisi Emre Özer, okul dışında olduğu sırada İstiklal Marşı’na eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, okul yönetimi öğrenciyi ödüllendirdi.

Cizre ilçesindeki İsmail Ebuliz İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Emre Özer, öğretmeninin izinli olması nedeniyle cuma günü okula gitmedi. Özer, İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada okuldan uzakta bulunmasına rağmen saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik etti.

Öğrencinin bu davranışı, aracıyla yoldan geçen bir öğretmen tarafından fark edilerek, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Okul Müdürü Halil İdin, Emre Özer’i milli değerlere gösterdiği hassasiyet ve örnek davranışı nedeniyle çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

