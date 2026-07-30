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Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü! 2 kişi son anda kurtuldu

30.07.2026 - 15:06Güncellenme Tarihi:
Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü! 2 kişi son anda kurtuldu

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı evde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla son anda kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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Olay, Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi 1. Bülbül Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah 08.30 sıralarında, bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gecekonduda bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

GECEKONDUDA HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası gecekonduda büyük çapta hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü! 2 kişi son anda kurtuldu