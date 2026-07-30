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Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor

30.07.2026 - 15:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ömer Hamza Yıldız - İhsan Sercan Özkurnazlı

Kapadokya'nın en iyi korunmuş doğal ve tarihi alanlarından biri olarak gösterilen Soğanlı Vadisi, kayaya oyulmuş kiliseleri, manastırları ve eşsiz kaya oluşumlarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan vadi, tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor.

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1Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor

Bizans döneminden günümüze ulaşan kaya kiliseleri ve yerleşim alanlarıyla dikkat çeken Soğanlı Vadisi'nde Kubbeli Kilise, Karabaş Kilisesi, Yılanlı Kilise ve Aziz Barbara Kilisesi gibi yapılar, yüzyıllardır ayakta kalarak Kapadokya'nın kültürel mirasını yansıtıyor.

2Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor

Vadide yer alan manastırlar, kaya oyma yaşam alanları ve güvercinlikler de ziyaretçilerin ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.

3Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor

2024 yılında Kapadokya Alanı sınırlarına dahil edilen Soğanlı Vadisi, bu süreçle birlikte tarafından yürütülen koruma, restorasyon, çevre düzenlemesi ve tanıtım çalışmalarıyla yeni bir ivme kazandı.

4Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor

Alan Başkanlığı'nın tarihi dokuyu koruyarak turizmi geliştirmeye yönelik çalışmaları sayesinde vadi, Kapadokya'nın alternatif destinasyonları arasında daha görünür hale gelirken, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir turizmin güçlendirilmesi hedefleniyor.

5Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor

Doğal yürüyüş parkurları ve gün doğumu ile gün batımında sunduğu etkileyici manzaralar sayesinde fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktalarından biri olan Soğanlı Vadisi, ziyaretçilerine hem tarih hem de doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.

6Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor

Bölgenin simgelerinden biri olan el yapımı Soğanlı bez bebekleri ise yöre kadınları tarafından geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor.

7Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor

Yöresel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlayan bez bebekler, aynı zamanda bölge ekonomisine destek veren önemli kültürel değerler arasında yer alıyor.

8Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor

Tarih, doğa ve kültürel mirası bir arada sunan Soğanlı Vadisi, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın koruma ve tanıtım çalışmalarıyla birlikte ziyaretçi sayısını artırmayı sürdürürken, Kayseri'nin turizm potansiyeline de önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

9Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor

Soğanlı Vadisi'nde yer alan manzaralar görenleri büyülemeye devam ediyor.

10Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor

Kiliseleri ve manastırlarıyla da ilgi çeken Vadi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.

11Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor

Bölgeyi ziyaret edenler hem tarihi atmosferi soluma imkanı bulurken hem de doğayla başbaşa kalma fırsatı buluyor.

12Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor
13Kapadokya'nın saklı hazinesi: Soğanlı Vadisi turizmde yükselişini sürdürüyor