GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemIğdır’da sahibinin elinden kaçan manda yaşlı adamı yere savurdu
HaberlerGündem Haberleri Iğdır’da sahibinin elinden kaçan manda yaşlı adamı yere savurdu

Iğdır’da sahibinin elinden kaçan manda yaşlı adamı yere savurdu

12.05.2026 - 20:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: IĞDIR (İHA)

Iğdır’da sahibinin elinden kaçan manda yaşlı adamı yere savurdu

Iğdır’da sahibinin elinden kaçan öfkeli manda, önüne gelene saldırdı. Bir markete yönelen ardından yaşlı bir adamı yere savuran manda ekipler tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre olay, Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan bir manda yola çıkarak çarşı merkezine doğru koşmaya başladı. Peşine düşen sahibine rağmen kontrolden çıkan hayvan, Halfeli Caddesi’nde sağa sola saldırarak çevrede paniğe neden oldu.

İLGİLİ HABER

Trafik ışıklarında duramayan tır dehşet saçtı
Trafik ışıklarında duramayan tır dehşet saçtı

Haberin Devamı

Bir markete yönelen öfkeli havyan, market önünde bulunan yaşlı bir adamı yere savurdu. Çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, manda daha sonra çarşı merkezinde koşmaya devam etti. Uzun süre yakalanamayan hayvan, son olarak Adil Aşırım Çarşısı’nda iki aracın arasına sıkıştırıldı. Burada ekipler tarafından uyuşturucu iğne vurulan hayvan, sakinleştirildikten sonra araca yüklenerek olay yerinden götürüldü.

İLGİLİ HABER

Karabük'teki kavganın nedeni ortaya çıktı! 5 kişi tutuklandı
Karabük'teki kavganın nedeni ortaya çıktı! 5 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Kediye bıçakla zarar veren çocuklar kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdü
#Gündem

Kediye bıçakla zarar veren çocuklar kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdü

Kurbanlık talebi, yerli üretimdeki artışla karşılanıyor
#Gündem

Kurbanlık talebi, yerli üretimdeki artışla karşılanıyor

Mavi Vatan kanunu! Türk deniz yetki alanları için kanun taslağı
#Gündem

Mavi Vatan kanunu! Türk deniz yetki alanları için kanun taslağı