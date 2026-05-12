Karabük'teki kavganın nedeni ortaya çıktı! 5 kişi tutuklandı

12.05.2026 - 20:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

Karabük'te araçta bulunan 2 kişinin darbedildiği kavganın, trafikte yaşanan yol verme tartışmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, araçtaki 2 kişiyi darbeden şüphelilerin 12'si polis ekiplerince tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 5'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından 2'si de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yol verme tartışmasından kaynaklandığı belirlenen kavgaya karışan 12 şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 21 bin 168 lira idari para cezası uygulandığı bildirilirken, yapılan aramada 5,66 gram metamfetamin ele geçirildiği öğrenildi.

Kurbanlık talebi, yerli üretimdeki artışla karşılanıyor
