GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİki mahalle arasındaki 50 yıllık cami yıkıldı, minaresi kaldı
HaberlerGündem Haberleri İki mahalle arasındaki 50 yıllık cami yıkıldı, minaresi kaldı

İki mahalle arasındaki 50 yıllık cami yıkıldı, minaresi kaldı

12.05.2026 - 19:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

İki mahalle arasındaki 50 yıllık cami yıkıldı, minaresi kaldı

Batman'da Seyitler ile Güneykent mahallelerinin birleşim noktasında bulunan yaklaşık 50 yıllık cami, kullanım ömrünü tamamlaması ve tavanında çökme meydana gelmesi nedeniyle yıkıldı. Caminin yalnızca minaresi ayakta kalırken, mahalle sakinleri yeniden yapılması için hayırseverlerden destek bekliyor.

Haberin Devamı

Seyitler Mahalle muhtarı Süleyman Rüzgar, caminin uzun yıllardır vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi. Yaklaşık 50 yıldan beri vatandaşların bu camide ibadet ettiğini belirten Rüzgar, "Son zamanlarda özelliğini kaybetti. Caminin tavanı çökmeye başladı. Tavan çöktükten sonra yıkmak zorunda kaldık. Cami cemaati dağılmaya başladı. Mahalleli olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gittik. Ekipler gelip caminin durumuna baktı ve camiyi mühürledi. Ardından yıkım kararı alındı. Camimizi yıktık, sadece minaresi kaldı. Gelen insanlar sadece caminin minaresini görüp gidiyorlar. Allah'ın izniyle camimizi yeniden yapmaya başlayacağız" dedi.

İLGİLİ HABER

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 2 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 2 kişi yaralandı

Güneykent Mahalle muhtarı Salih Cihan ise caminin iki mahalleyi bir arada tutan önemli bir ibadethane olduğunu ifade ederek, "50 yıllık camimiz iki mahalleyi bir arada tutuyordu. Vatandaşlarımız burada ibadet yapıyordu. Son zamanlarda tavanları çöktü. Tekrar camimizi yapmak için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

İLGİLİ HABER

Bartın'da kayıp emlak danışmanı ırmak kenarında ölü bulundu
Bartın'da kayıp emlak danışmanı ırmak kenarında ölü bulundu

Mahalle sakinlerinden Mehmet Direk de caminin mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "50 yıllık bir camimiz vardı ve artık kullanılmayacak durumdaydı. Yetkililer yıkım kararı aldı. Camimizin konumu ana cadde üzerinde, iki mahallenin tam ortasında bulunuyor. Şu anda uzak noktalara gidip namaz kılıyoruz. Camimizin cemaati dağılıyor. Hayırseverlerden ve yetkililerden destek bekliyoruz. Camimizi yeniden yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER

Zonguldak Devrek’te misket büyüklüğünde dolu yağdı
Zonguldak Devrek’te misket büyüklüğünde dolu yağdı

Güncel Haberler

Amasra'da 33 şüphelinin tutuklandığı cinsel istismar soruşturmasında, çocuğun annesi de tutuklandı
#Gündem

Amasra'da 33 şüphelinin tutuklandığı cinsel istismar soruşturmasında, çocuğun annesi de tutuklandı

Kastamonu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
#Gündem

Kastamonu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Cizre'de İstiklal Marşı’na yolda eşlik eden Emre’ye ödül
#Gündem

Cizre'de İstiklal Marşı’na yolda eşlik eden Emre’ye ödül