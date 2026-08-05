SON DAKİKA: MEB 2026 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı! Sonuç Sorgulama Ekranı: Ortaöğretim yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

3



Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yoğun bir sorgulama trafiği oluştu. Öğrenciler eğitim hayatlarının yeni dönemine hazırlanırken, veliler de yerleştirme bilgilerinin ardından kayıt ve başvuru süreçlerine ilişkin detayları takip etmeye başladı.



Uzmanlar, sonuç ekranında yer alan bilgilerin dikkatle incelenmesini ve Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklamalarının yakından takip edilmesini öneriyor.