5 yıl önce Düzce'ye taşındı! Devlet desteğiyle kurduğu bahçe kazanç kapısı oldu

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Bahçede incelemelerde bulunan İl Müdürü Esra Uzun, üretim süreci, ürün verimliliği ve işletmenin yatırım detayları hakkında üretici Tokcan’dan bilgi aldı. Bartın doğumlu olan ve 5 yıl önce Düzce’ye yerleşerek üretime atılan Simge Tokcan, 4 yıl önce devlet destekli kredi imkanlarından yararlanarak bahçesini tesis ettiğini belirtti. Fidan temini, damla sulama altyapısı ve koruma teli yatırımlarını devlet desteğiyle hayata geçiren Tokcan, bu sezon 4. üretim dönemini yaşadığını aktardı. Bahçesinde 6 farklı yaban mersini çeşidi bulunduran üretici, bu yıl yaklaşık 3 tonluk rekolte ve hasat beklediğini ifade etti.