Yağışlar rekolteyi tavan yaptırdı: Karslı besicilerin yüzü gülüyor!
Türkiye’nin en yüksek ve kış şartlarının en ağır geçtiği yerleşim yerlerinden biri olan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, zorlu kış ayları öncesinde hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak amacıyla mera ve çayırlarda ot biçim mesaisine başladı. Yılın yaklaşık 6 ayını kar altında geçiren bölgede besiciler, biçilen otları balya haline getirerek kışlık yem stoklarını hazırlıyor.
kaynak olarak ekleyin
Yaklaşık 6 ay kar altında kalan ilçede besiciler, kış boyunca ahırlarda bakacakları küçük ve büyükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun mesai yürütüyor.
Arazi şartlarına göre geleneksel yöntemlerin de sürdürüldüğü hasatta, engebeli alanlarda tırpan ve at tırmığı kullanılırken, düz arazilerde traktör biçeri, motorlu el biçeri, balya makinesi ve çeşitli ekipmanlardan yararlanılıyor. Biçilen otlar balya haline getirildikten sonra kışlık yem olarak depolanıyor.
İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki, 2 bin 300 rakımlı Acısu mevkisinde sürdürülen ot hasadı dronla görüntülendi.
Çiftçilerden Mehmet Kılıç, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle ot veriminin oldukça yüksek olduğunu söyledi.
Yağışlar ve serin havanın ilkbaharı geciktirdiğini belirten Kılıç, "Bu yıl bereketli bir sezon geçiriyoruz. Yağmurların devam etmesi ve havaların serin gitmesi nedeniyle ot biçimine yaklaşık bir ay geç başladık. Buna rağmen otlarımız çok verimli ve oldukça bol." dedi.
Traktör sürücüsü Murat Toptaş ise yüksek rakımın çalışma koşullarını kolaylaştırdığını ifade ederek, "Ot hasadına başladık. Rakımın yüksek olması nedeniyle havalar serin geçiyor. Bu sayede makinelerle çalışırken fazla zorlanmuyoruz ve rahat bir şekilde hasadımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.