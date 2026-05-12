GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBolu'da sağanak ve dolu sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da sağanak ve dolu sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Bolu'da sağanak ve dolu sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

12.05.2026 - 20:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu'da sağanak ve dolu sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Bolu'da etkili olan sağanak ve şiddetli dolu yağışının ardından cadde ve sokaklar göle dönerken, iş yerlerini su bastı

Haberin Devamı

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış, öğle saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Aralıklarla devam eden sağanak yağış ve şiddetli dolu sonrasında bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış iş yerlerini de etkiledi. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için harekete geçti.

İLGİLİ HABER

İki mahalle arasındaki 50 yıllık cami yıkıldı, minaresi kaldı
İki mahalle arasındaki 50 yıllık cami yıkıldı, minaresi kaldı

Şiddetli yağışın ardından D-100 kara yolunun yol kenarları ve alt geçitler de suyla doldu. Alt geçitlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintileri nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

İLGİLİ HABER

Zonguldak Devrek’te misket büyüklüğünde dolu yağdı
Zonguldak Devrek’te misket büyüklüğünde dolu yağdı

İLGİLİ HABER

Meteoroloji'den Kırıkkale için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı geldi
Meteoroloji'den Kırıkkale için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı geldi

Güncel Haberler

Amasra'da 33 şüphelinin tutuklandığı cinsel istismar soruşturmasında, çocuğun annesi de tutuklandı
#Gündem

Amasra'da 33 şüphelinin tutuklandığı cinsel istismar soruşturmasında, çocuğun annesi de tutuklandı

Kastamonu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
#Gündem

Kastamonu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Cizre'de İstiklal Marşı’na yolda eşlik eden Emre’ye ödül
#Gündem

Cizre'de İstiklal Marşı’na yolda eşlik eden Emre’ye ödül