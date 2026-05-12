Meteoroloji'den Kırıkkale için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı geldi

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kırıkkale çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın, bugün saat 13.00’ten itibaren etkili olması ve saat 21.00’e kadar sürmesi öngörülüyor.

Yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.