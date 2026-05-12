Trafik ışıklarında duramayan tır dehşet saçtı

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Eskişehir-Bursa karayolu Eskişehir istikametinde, otomobil yüklü bir tıra, arkadan gelen ve trafik ışıklarında duramayan H.Ş. idaresindeki tır çarptı. Kazada sürücü H.Ş. yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine polis jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin akabinde Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.