Soğuk hava depolarındaki binlerce ton meyve için kritik süre! Fiyatı 40 lira, satılmazsa çöp olacak

Isparta'da geçtiğimiz sezondan kalan yaklaşık 50 bin ton elma, soğuk hava depolarında alıcılarını beklemeye devam ediyor. Bu sezon yaşanan zirai don nedeniyle rekoltenin düşmesi, üreticileri ekonomik açıdan zor durumda bıraktı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Müstahattin Selçuk, depolardaki elma miktarına yönelik farklı açıklamalara açıklık getirdi. Selçuk, bazı açıklamalarda ifade edildiği gibi 100 bin ton değil, yaklaşık 50 bin ton elmanın depolarda bulunduğunu belirtti. Depolarda bekleyen ürünlerin stok amacıyla tutulmadığını vurgulayan Selçuk, "Bu ürünler, çiftçimizin elinde kalan ve değerinde satılamadığı için depolarda bekletilen ürünlerdir. Stokçuluk söz konusu değildir" dedi. Öte yandan yetkililere çağrıda bulunan Selçuk, depolarda bulunan elmaların okullarda, askeriyelerde ve toplu tüketim yapılan yemekhanelerde kullanılması gerektiğini ifade etti. Selçuk, bu sayede hem ürünlerin zayi olmayacağını hem de çiftçinin emeğinin korunacağını belirtti.







"Geçen yıldan kalan yaklaşık 50 bin ton elma hâlâ depolarımızda bulunuyor"

Selçuk, "Şu anda ilimizde bulunan bir soğuk hava deposu ve bir elma bahçesindeyiz. Elmalarımız yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bu yıl tahmini rekoltemizin 1 milyon 250 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Geçen yıldan kalan yaklaşık 50 bin ton elma hâlâ depolarımızda bulunuyor. Bu elmaların bir ay içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Aksi takdirde meyve suyuna gitmek zorunda kalacak. Zaman zaman basında patates, limon gibi ürünlerle ilgili "stokçuluk" iddiaları gündeme geliyor. Ancak bu durum kesinlikle stokçuluk değildir; çiftçimizin elinde kalan üründür" şeklinde konuştu.



"Elmalar okullarda ve kurumlarda tüketilmeli"

Selçuk, "Depolardaki elmaların okullarda, askeriyelerde ve yemekhanelerde tüketilerek bir an önce değerlendirilmesini istiyoruz. Böylece hem ürün zayi olmayacak hem de çiftçimizin emeği korunmuş olacak. Depolarımız da bu süreçten sonra 3-4 ay adeta dinlenme dönemine girecek. Yeni sezon ürünlerimiz de yetişmeye başladı. Tüm çiftçilerimize kazasız, belasız ve bereketli bir sezon diliyorum. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm çiftçilerimizin ve emek veren herkesin ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Depolardaki elma fiyatları 40-50 lira bandında

Sezonun sonuna gelindiği için şu anda depolardaki elmanın kilogram fiyatı 40 lira bandında olduğunu belirten Selçuk, "Elmanın iriliğine ve kalitesine göre bu fiyat 40 ile 50 lira arasında değişiyor. Ancak bir ay daha beklenirse bu elmalar sulanacak ve meyve suyuna gidecek. Bu da çiftçimizin emeğinin zayi olması anlamına geliyor. Elma üretimi büyük emek isteyen bir süreçtir. Dikiminden sulamasına, gübrelemesinden budamasına kadar birçok aşamada yoğun iş gücü vardır. Tarım sektörü de en az inşaat sektörü kadar ekonomiyi canlandıran bir alandır. İlaçtan gübreye, işçiden traktöre kadar her aşama ülke ekonomisine katkı sağlar. Çiftçimiz ürününü depoya koyduktan sonra işçilik ve depo maliyetlerini ancak karşılayabiliyor ve şimdiden önümüzdeki yılı düşünmeye başlıyor. Biz de çiftçi temsilcileri olarak bu sorunları dile getirmek zorundayız. Bu konuyu Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a da ilettik. Kendisi de Ankara'da ilgili bakanlıklar ve kurumlarla görüşmeler yaparak destek oluyor. Isparta çiftçimiz adına kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.