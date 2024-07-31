GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Çeşme ve Urla'da orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında

Çeşme ve Urla'da orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde orman yangını çıktı. Urla'da devam eden yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

31.07.2024 - 13:32 | | İHA
Çeşme ve Urla'da orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında

Çeşme Germiyan Mahallesi ile Urla Kocadere mevkinde çıkan orman yangını saat 11.45 sıralarında başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler yönlendirildi. Urla'daki yangında, bölgeden yükselen dumanlar 10 kilometre öteden görülürken, havadan 1 uçak, 8 helikopter ve karadan da 25 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının yerleşim alanlarına oldukça yakın bir yerde olması sebebiyle ekipler alevleri söndürebilmek için büyük çaba harcıyor.

Çeşme ve Urlada orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında

Çeşme'deki yangına da İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 arazöz ile müdahale sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Somali’de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Somali’de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail bölgesel savaşın tetiğini çekti

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail bölgesel savaşın tetiğini çekti

Kayserili kadın girişimci KOSGEB desteğiyle 45 metrekarelik alanda başladı, fabrika sahibi oldu! 20 ülkeye satış yapıyor

Kayserili kadın girişimci KOSGEB desteğiyle 45 metrekarelik alanda başladı, fabrika sahibi oldu! 20 ülkeye satış yapıyor