Cesedi parçalanmış halde derin dondurucuda bulunmuştu! Muhammet Nuh Kasadar'ın babası ilk kez konuştu

İstanbul’da geçen salı Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar ortadan kaybolunca polise başvurdu. Gencin fidye amaçlı kaçırılmış olabileceği değerlendirmesi üzerine soruşturmayı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği devraldı. Teknikve kamera incelemesi başlatan ekipler, Muhammed Nuh Kasadar’ın en son babasının yayınevinde çalışan Hakan Ö. ile görüştüğünü belirledi.

Gözaltına alınan Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar’ı evinde boğarak öldürdüğünü ardından cesedi parçalayarak kokmaması için derin dondurucuya koyduğunu itiraf etti. Polis, Hakan Ö.’nün Bayrampaşa Edirne Asfaltı üzerindeki 4 katlı binanın 3. katındaki dairesini bastı. Ekipler, Kasadar’ın parçalanmış cesedini derin dondurucuda buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp’a götürüldü.



‘BABASININ BORCU VARDI’

Gasp Büro’da sorguya alınan Hakan Ö. ifadesinde, “Geçen pazartesi yemek yemek için buluştuk. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Babasının bana borcu olduğunu söyledim. Babasına yönelik biraz ağır ifadeler kullanınca da tepki gösterdi ve aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Kokmaması için parçalayarak derin dondurucuya koydum” dedi.

İzmir’de de geçen haziranda 4 Türkmen uyruklu kişinin parçalanmış haldeki cesetleri derin dondurucuda bulunmuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Bayrampaşa'da 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi parçanmış halde bir evde derin dondurucuda bulundu. Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına alırken, şüphelinin Kasadar'ın ailesinin eski bir çalışanı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan H. Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA FİDYE İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da kaçırıldıktan sonra iple boğularak öldürülen ve parçalara ayrılmış cesedi derin dondurucuda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Ailenin eski bir çalışanı olan Hakan Ö.'nün poliste verdiği ifadesinde işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattı. Mustafa Kasadar'ı iple boğarak öldürdükten sonra, banyoda parçalara ayırdığını ve iki ayrı derin dondurucuya koyduğunu anlatan Hakan Ö.'nün daha sonra aileyi arayarak fidye istediği öğrenildi.

AİLENİN MÜRACAATI ÜZERİNE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul'da 11 Temmuz polise başvuran Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi.

FİDYE İÇİN PAZARLIK YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada operasyon başlatıldı. Polis, aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi. Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri aldı. Fidye için gelen şüpheli Hakan Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Ö. önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti. Şüphelinin daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi. Şüphelinin gösterdiği Bayrampaşa'daki evde yapılan aramada talihsiz gencin derin dondurucular içinde parçalanmış cesedi bulundu.

ÖNCE ÖLDÜRÜP SONRA FİDYE İSTEMİŞ

Gasp Büro Amirliğinde ifade veren şüphelinin 10 Temmuz 2023 tarihinde buluştuklarını anlatan Hakan Ö.'nün "Onunla buluştuk. Bir süre dolaştık. Bir lokantada yemek yedikten sonra nargile içmek için benim evime geldik. Orada konuşurken, eski konular açıldı. Ailesinin benim hakkımı yediğini söylediğimde aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü iddia eden Hakan Ö.'nün "Bir anlık öfkeyle onu iple boğarak öldürdüm. Kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğinde öldüğünü fark ettim. Sonra cesetten nasıl kurtulacağımı düşündüm. Cesedi parçalamaya karar verdim. Banyoya taşıyarak onu evde bulunan bıçaklarla kestim ve evde bulunan iki derin dondurucuya yerleştirdim" dediği kaydedildi. Fidye istemeye cinayetten sonra karar verdiğini anlatan Hakan Ö.'nün "Aileyi arayarak para istedim. Amacım aldığım o para ile ortadan kaybolup kaçmaktı. Ancak polis beni yakaladı" dediği belirtildi. Daha önceden iki suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bayrampaşa’da cesedi parçalanarak derin dondurucuya konulan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şüpheli savcılıkta soğukkanlılıkla ifade verdi. Kan donduran ifadesinde maktulü tartışma sırasında iple boğduğunu söyleyen şüpheli ifadesinde, "Maktul ile aramız çok iyiydi, kimseye anlatmadıklarını bana anlatırdı. Maktulü duşa kabine sokup şef bıçağıyla boğazını kestim. Gövdesini yüzdüm, kol ve bacaklarını derin dondurucuya, gövdesini ise valize koydum. Kafasını buzdolabının içine koydum’’ dedi.

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar (19), 10 Temmuz günü evden çıkmış, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. İddiaya göre, bir süre sonra aileye ulaşan bir kişi, oğullarının ellerinde olduğunu söyleyerek 40 bin dolar fidye istemişti. Bunun üzerine aile emniyete giderek ihbarda bulunmuş, polis ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlatmıştı. Daha sonra şüpheli kıskıvrak yakalanmış ve şüphelinin ailenin iş yerinde çalışan Hakan Öztürk olduğu ortaya çıkmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli Hakan Öztürk, daha sonra ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'MAKTUL İLE ARAMIZ ÇOK İYİYDİ'

Öte yandan şüpheli Hakan Öztürk’ün Savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Öztürk ifadesinde, Mustafa Kasadar, Ömer Faruk Kasadar ve Muhammed Nuh Kasadar’ı mahalleden tanıdığını söyleyerek, ‘’Ben Ömer Faruk Kasadar’a ait iş yerinde 2 buçuk yıl kadar kitap toplayıcı ve satın alma müdürü olarak çalıştım. Mesailerimi vermiyorlardı ama dert etmiyordum çünkü işverenlerimi seviyordum. İşten çıktıktan sonra psikolojik sıkıntılar çekmeye başladım. Maktul Muhammed Nuh Kasadar ile iş yerinde birlikte çalışıyordum. Aramız çok iyiydi, kimseye anlatmadıklarını bana anlatırdı. Olay günü maktule ‘Nargile içmeye gidelim mi?’ dedim. Eve gittik, salonda içmeye başladık. Konuşma sırasında yeni telefon aldığını söyledi, ödeme yaptığını ancak paranın yarısını abisi Ömer’den alacağını belirtti. Ben de ‘o para vermez’ diyerek küfür ettim. Maktul ben küfür ettiğim için burnuma yumruk attı’’ dedi.

'KAFASINI BUZDOLABININ İÇİNE KOYDUM'

İfadesinde, kavga sırasında boğuşmaya başladıklarını söyleyen şüpheli Öztürk, "Kendimi durduramıyordum. Balkon sepeti için almış olduğum ipi boynuna geçirdim. Bütün gücümle sıktım, suratına baktığımda öldüğünü fark ettim. Yarım saat ne yapmam gerektiğini düşündüm. Cesedi yok etmem gerektiği aklıma geldi. Cesedi parçalamadan önce Ömer’e, maktulün hesabından mesaj attım ve ‘Kardeşin elimizde, geri almak istiyorsan bir uygulamadan hesap aç sana yazmamızı bekle’ deyip evin dışındaki çöp kutusuna telefonu attım. Şarjım bitmek üzere olduğu için eve geçtim, maktulü parçalamak için plan yaptım. Koluna bağladığım iple banyonun önüne sürükledim. Fidyeyi alabilmek için de fotoğraflarını çektim. Maktulü duşa kabine sokup şef bıçağıyla boğazını kestim. Gövdesini yüzdüm, kol ve bacaklarını derin dondurucuya, gövdesini ise valize koydum. Kafasını buzdolabının içine koydum. Etrafı toparladıktan sonra Ömer’e ulaşmayı bekledim. Ona mesaj atarak, ’40 bin dolar para getirirseniz kardeşinizi serbest bırakacağız’ dedim’’ şeklinde konuştu.

FİDYEYİ ALMAYA GİDERKEN POLİSE YAKALANDI

Şüphelinin ifadesinin devamında ise ‘’Daha sonra kendisiyle buluşmaya gittim, parayı parkın içindeki çöp konteynırına attığına dair video istedim. Videoyu gönderince almaya gittim. Herhangi bir para yoktu. Tam oradan ayrılacağım sırada polisler beni yakaladı. Maktulün nerede olduğunu sordular. Öldürdüğümü söyledim ve birlikte eve gittik. Bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım.’’ ifadelerini kullandı.

SON YOLCUĞUNU UĞURLANDI! BABASINDAN KAHREDEN SÖZLER

Muhammet Nuh Kasadar, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Muhammed Nuh Kasadar'ın babası Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, amcası Mehmet Kasadar ve akrabası İhsan Kasadar cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve ailenin dostları katıldı. Muhammed Nuh Kasadar'ın kız kardeşleri tabut başında gözyaşı döktü.

"BİZİ ÜZEN HUNHARCA ÖLDÜRÜLMESİDİR"

Cenaze töreni öncesi konuşan Mustafa Kasadar, “Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, kadere iman etmişiz. 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür takdir etmiş. Buna üzüntümüz yok. Allaha teslim olmuşuz. Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız bir şey yoktu. Allah'tan geldi teslim olduk. Burada bizi üzen yapılan muameledir. Medyada, basında, bugün sunulan sosyal hayat kısa yoldan para kazanmaktır. Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi. Bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun katilidir. Bunu söylüyorum, başka birşey yok. Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Peygamberimizin bize müjdesidir. Bizim üzüntümüz, muameledir. Çocuğumuzun cenazesini bir bütün olarak alamadık" diye konuştu. Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Eyüpsultan'daki Necatibey Mezarlığına götürüldü.