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Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesinde 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

İstanbul'da, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni (74) Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde toprağa verildi.

13.07.2023 - 12:44 | | Mahir ALAN-Murat KURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)
Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesinde 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Menzil cemaatinin lideri olan Abdülbaki El Hüseyni, İstanbul'da özel bir hastanede dün öğle saatlerinde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. El Hüseyni için Adıyaman'ın Kahta İlçesine bağlı Menzil köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, STK temsilcileri ile binlerce kişi katıldı.

Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyninin cenazesinde 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Cenazeye gelmek isteyen binlerce kişi 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Toplanan binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyninin cenazesinde 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Gavs-ı Sani olarak adlandırılan ve 1993 yılında vefat eden ağabeyi Muhammed Raşid Erol’dan sonra cemaatin başına geçen Hüseyni’nin 5’i erkek, 5’i de kız olmak üzere 10 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hüseyni'nin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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